Seimui prisistačiusi Inga Ruginienė: jei bijočiau, čia nestovėčiau

Pasak socialdemokratės, šiuo metu svarbu užtikrinti ne tik sklandų valstybės institucijų veikimą, bet ir stiprinti visuomenės solidarumą, skatinti žmonių pasitikėjimą vienas kitu.
„Esu čia, kad grįžtume prie stabilumo. Esu čia, kad telkčiau politinę bendruomenę ir visą visuomenę vieningai spręsti svarbiausius iššūkius. Esu čia, kad Vyriausybė atliktų rinkėjų pavestą darbą. Kad pradėtume tartis ir susitarti“, – sakė I. Ruginienė.
Socialinės apsaugos ir darbo ministres pareigas šiuo metu einanti politikė pabrėžė, kad toliau investuojant į gynybą, stiprinant viešąsias paslaugas, kovojant prieš skurdą ir nelygybę, remiant jaunas šeimas, pagyvenusius žmones bus užtikrinamas socialinis ir išorinių sienų saugumas.
Anot kandidatės, didžiausią dėmesį jos vadovaujamas Ministrų kabinetas skirtų šalies saugumui, ekonomikos augimui ir socialinei gerovei.
I. Ruginienės teigimu, neseniai į šalies teritoriją įskridę du dronai rodo, jog gyvenant grėsmingoje kaimynystėje itin svarbu užtikrinti oro erdvės saugumą, taip pat dar efektyviau naudoti gynybos lėšas bei toliau aktyviai remti prieš Rusijos agresiją kovojančią Ukrainą.
Savo ruožtu stiprinant šalies ekonomiką, kaip pagrindinį darbą politikė išskyrė subalansuoto biudžeto priėmimą Seimo rudens sesijoje. Socialdemokratė pastebėjo, jog valstybės fiskalinis pajėgumas gerokai išaugęs, o tai sudaro manevro laisvę kitų metų biudžete.
Be kita ko, I. Ruginienė savo prisistatymo kalboje žadėjo dėmesį socialiai jautrioms visuomenės grupėms, savivaldybėms, šeimoms bei darbuotojams.
„Mūsų užduotis aiški: tęsiant pradėtus darbus apsaugoti mūsų valstybę nuo išorės ir vidaus grėsmių, stiprinti Lietuvos ekonomiką, gerinti investicinę aplinką, kurti socialiai saugią Lietuvą kiekvienam, o ypač pažeidžiamiausiems mūsų visuomenės nariams, šeimoms ir bendruomenėms“, – kalbėjo kandidatė į premjeres.
„Nebijau (būti premjere – BNS), nes jei bijočiau, čia nestovėčiau“, – sakė ji.
Ketvirtadienį politikė Seime atsakinėjo į parlamentarų klausimus, vėliau atskirai ketina susitikti su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos ir Liberalų sąjūdžio frakcijomis.
Sako pastabų dėl rizikų vyro veikloje nesulaukusi
Prezidentui Gitanui Nausėdai matant rizikos veiksnių socialdemokratų kandidatės į premjeres I. Ruginienės vyro veikloje, ji sako dėl to priekaištų ar pastabų iš šalies vadovo ar institucijų nesulaukusi.
„Man atrodo, kad šitas klausimas turėtų būti adresuotas prezidentui, nes aš tiek praeidama patikrinimą kaip socialinės apsaugos ir darbo ministrė ir gaudama galimybę susipažinti su visiškai slapta informacija, tiek pokalbyje su prezidentu, perėjusi detalesnę patikrą nei bet koks kitas kandidatas į premjerus, nesulaukiau jokio priekaišto ar užuominos į tam tikras grėsmes“, – iš Seimo tribūnos kalbėjo I. Ruginienė.
„Manau, kad į šitą klausimą turėčiau atsakyti tikrai ne aš“, – teigė ji.
Apie tai, kad Vismanto Ruginio veikloje mato rizikos veiksnių, prezidentas pareiškė trečiadienį, duodamas interviu TV3 televizijai. Pasak šalies vadovo, galimi rizikos veiksniai yra susiję su I. Ruginienės sutuoktinio verslo ryšiais, konkrečiais asmenimis ir jų pažiūromis.
I. Ruginienė sutuoktinis yra bendrovės „Poligrafa“ direktorius, taip pat įmonių „Magnio forma“ bei „Ekonota“ savininkas.
Pati socialdemokratė viešojoje erdvėje yra sulaukusi klausimų ne tik dėl vyro verslų, bet ir dėl giminių Rusijoje, vizitų į šią šalį, per trumpesnį laiką nei įprastai baigtų miškininkystės mokslų.
Kaip skelbė BNS, opozicinė Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų trečiadienį frakcija kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą prašydama susipažinti su informacija apie I. Ruginienę iki jos paskyrimo į pareigas.
Pati politikė sakė turinti leidimą dirbti su dokumentais, pažymėtais grifu „visiškai slaptai“. Jos teigimu, prezidento paprašyto detalaus patikrinimo metu „kritinių momentų arba pastabų nebuvo išreikšta“.
„Jeigu gynybai reikės išleisti daugiau, tai ir išleisime“
I. Ruginienė sako, kad formuojant kitų metų biudžetą investicijos į gynybą gali būti didinamos, jei būtų toks poreikis.
„Neabejotinai dėmesys gynybai išliks. Ir jeigu tai reikš, kad mes turėsime daugiau išleisti, tai, matyt, mes ir turėsime išleisti“, – ketvirtadienį Seime sakė I. Ruginienė, atsakydama į konservatorių atstovės Gintarės Skaistės klausimą, kokių priemonių imsis subalansuoti kitų metų biudžetą.
„Palaukime tos dienos, kai biudžetas (2026 metų – BNS) atsidurs Seime, tad ir pasižiūrėsime, koks jis bus tvarus, kaip bus subalansuota fiskalinė drausmė ir kaip tie rodikliai atrodys“, – teigė I. Ruginienė.
„Lietuva yra pridavusi fiskalinį struktūrinį planą Europos Komisijai, kuris atitinka fiskalinės drausmės taisykles ir jame numatyta, kad Lietuvos struktūrinis balansas turėtų vidutiniškai jūsų kadencijos metu sudaryti minus 0,9. 2025 metų biudžete struktūrinis balansas yra minus 2,1 proc. Tai akivaizdu, kad mes turėtume mažinti išlaidas arba didinti valstybės pajamas“, – Seimo posėdyje kalbėjo G. Skaistė.
Parlamentarės teigimu, mokesčių reforma garantuoja, kad kitąmet bus surenkama tik 0,7 proc. daugiau pajamų.
„Tuo tarpu gynybos išlaidas planuojama didinti 2-3 proc. Akivaizdu, kad fiskalinės drausmės taisyklių atitikti negalėsime. Ne tik subalansuoto biudžeto neturėsime, neatitikti galime ir fiskalinės drausmės reikalavimų, nes planuojamos papildomos išlaidos tiek gynybai, tiek socialinei apsaugai nepadengia skirtumo“, – kalbėjo G. Skaistė.
Lietuva kitąmet krašto apsaugai planuoja skirti 5,25 proc. BVP, tačiau, kaip yra sakęs finansų ministras Rimantas Šadžius, gynybai bus skiriamos ne vien valstybės biudžeto lėšos, todėl tokia dalis neatsispindės biudžete.
„Vis tiek būtų kritikos strėlių“
I. Ruginienė sako, kad ir kokius partnerius į valdančiąją koaliciją socdemai bepasirinktų, oponentai jiems turėtų priekaištų.
„Jeigu kalbame apie koalicijos partnerius, tai šiai dienai, man atrodo, kokius partnerius mes pasirinktume, kritikos strėlės būtų visiškai tokio pat turinio ir vienodos. Tai visuomenė išreiškė savo valią balsuodama per rinkimus 2024 metais ir mes matome rezultatus. Antra pagal dydį partija yra „Nemuno aušra“. Tai, man atrodo, kad tai yra visiškai logiškas pasirinkimas iš mūsų pusės“, – Seime ketvirtadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Pasak jos, kiekviena partija turi kažką „iš praeities, iš dabarties ir galbūt turės iš ateities“.
„Mes, socialdemokratai, demonstravome ir sakėme, kad labai svarbu susitelkimas į darbą. Dėl to prioritetas mūsų, pasirenkant partnerius, buvo suderinamumas bendrų tikslų ir darbų programos. Tai šiai dienai galiu pasakyt, kad su „Nemuno aušra“ pavyko sutarti, kad tęsime pradėtus darbus, laikomės Vyriausybės programos, kurią esame patvirtinę. Dėl to mūsų požiūriu mes galime keliauti toliau“, – kalbėjo socialdemokratė.
Antradienį, kai Seime I. Ruginienė turėtų būti patvirtinta premjere, Vilniuje prie Prezidentūros ir Seimo vyks protestas „Gėdos diena“, pasisakantis prieš socialdemokratų siekį sudaryti koaliciją su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.
„Žinant mano praeitį, aš galiu reaguoti tiktai teigiamai į aktyvią pilietišką visuomenę. Tai kiekvienas pilietis, turėdamas savo nuomonę vienu ir kitu klausimu, turi turėti laisvę ją išsakyti. Tai, man atrodo, kad ir šiuo atveju, jeigu mūsų dalis visuomenės turi skirtingą nuomonę, jie turi teisę ją išsakyti ir tą pademonstruoti savo pasirinkta forma“, – teigė I. Ruginienė.
Kiekvienai ministro pozicijai – po kelis kandidatus
Kandidatė vadovauti Vyriausybei sako turinti po kelias pavardes kiekvienai ministro pozicijai.
„Apie visų ministrų personalijas kalbėsiu kitą savaitę, po to, kai gausiu Seimo pritarimą mano kandidatūrai. Visada sakiau, kad kiekvienai ministerijai, kiekvieno ministro pozicijai turiu po kelias pavardes (...). Man tikrai yra aiškumas apie kandidatus“, – ketvirtadienį žurnalistams kalbėjo socialdemokratė.
Pasak jos, itin svarbu turėti sutelktą ir stiprią Vyriausybę, todėl „jeigu kandidatas būtų netinkamas, jis bus keičiamas kitu asmeniu“.
Sprendimą dėl I. Ruginienės kandidatūros Seimas priims kitą antradienį.
Balsavimas dėl kandidatūros bus atviras, o patvirtinimui pakanka paprastos balsuojančiųjų daugumos.
Jei Seimas patvirtins naująją premjerę, politikė ne daugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs Vyriausybėje nematantis teisėsaugos dėmesio „čekiukų“ byloje sulaukusio susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio bei aplinkos ministro Povilo Poderskio.
