Siūlo įpareigoti rinkimuose dalyvaujančias partijas iš anksto pateikti kandidatų į Vyriausybę sąrašą

Tai numatančias Rinkimų kodekso pataisas įregistravę parlamentarai tikisi, kad naujas reguliavimas didins partijų atsakomybę prieš rinkėjus, suteiks jiems daugiau informacijos apie būsimos Vyriausybės sudėtį.
Jei Seimas pritartų, mandatų parlamente siekiančios partijos turėtų nurodyti ne mažiau kaip vieną kandidatą į premjero pareigas ir bent po vieną kandidatą į kiekvienos ministerijos vadovo pareigas.
„Jau ne pirmai Vyriausybei susiduriant su sunkumais ieškant kandidatų į ministro pirmininko ar ministrų pareigas, visuomenėje kyla nusivylimas dėl neaiškios ir neskaidrios kandidatų atrankos. Politinės partijos dažnai vengia prieš rinkimus aiškiai įvardinti, kas bus jų kandidatai į premjero ir ministrų pozicijas. (...) Dėl to po rinkimų neretai kyla chaosas: kandidatai į ministrus atrandami paskubomis, jie patvirtinami vos per kelias dienas, o kartais – net neturėdami aiškaus demokratinio mandato“, – dokumento aiškinamajame rašte sako iniciatyvos autoriai.
Tokia praktika, anot jų, kelia sumaištį ir didina visuomenės nusivylimą demokratine sistema.
Šiuo metu Rinkimų kodekse nėra įpareigojimo Seimo rinkimuose dalyvaujančioms partijoms nurodyti būsimų Vyriausybės narių.
Be to, Rinkimų kodeksas yra įrašytas į konstitucinių įstatymų sąrašą, todėl jo keitimo procedūra yra sudėtingesnė. Šis kodeksas gali būti keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios ne mažesne kaip 85 visų Seimo narių balsų dauguma.
ELTA primena, kad ketvirtadienį patvirtinus 20-osios Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjerė Inga Ruginienė bei naujojo Ministrų kabineto nariai.
I. Ruginienės vadovaujamą Vyriausybę suformavo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
Tiesa, po Gintauto Palucko atsistatydinimo Vyriausybės formavimo procesai užtruko gerokai ilgiau nei įprastai – iš pradžių prezidentas buvo patvirtinęs nepilnos sudėties Ministrų kabinetą, be aplinkos ir energetikos ministrų. Vėliau šalies vadovas Gitanas Nausėda atmetė teiktas šių ministrų kandidatūras.
Dėl to kilus įtampoms koalicijoje, o „Nemuno aušrai“ svaidantis ultimatumais, galiausiai socialdemokratai ir „aušriečiai“ sutarė dėl mainų. Nors jau buvo paskirta Kultūros ministerijos vadovė Vaida Aleknavičienė, pastarąjį postą socialdemokratai nutarė atiduoti „Nemuno aušrai“ mainais už Energetikos ministeriją. Į šios vadovo kėdę pasiūlytas iki tol laikinai pareigas ėjęs ministras Žygimantas Vaičiūnas. Tuo metu kultūros ministro postas patikėtas „aušriečiui“ Ignotui Adomavičiui.
