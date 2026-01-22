Socdemų partijoje – maištas?

Krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui – 41-eri.
„Dabar neprisimenu, man atrodo, jauni iki 39-erių, tai aš jau vyresnis. Apie jaunus socialdemokratus man teko girdėti, apie maištą – ne“, – į klausimą, ar save laiko jaunu žmogumi, atsakė ministras.
Klausė ir jaunesnių: Laurynui Šedvydžiui – 38-eri, tačiau jis irgi sakė, kad nemaištauja.
Pasklido kalbos, kad socialdemokratų frakcijos jaunimas planuoja atskilti. Per „LRT forumą“ pranešta, kad Ruslanas Baranovas gali į kitą frakciją išsivesti 11 žmonių, o savo lyderiu atskilėliai matytų Vilniaus rajono merą Robertą Duchnevičių.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Nebūna gi dūmų be ugnies? Kartais užkuriamas lauželis, kad atsirastų dūmai, bet tai nebūtinai didelis laužas“, – į klausimą, iš kur kalbos, atsakė R. Kaunas.
Nebūna gi dūmų be ugnies?
„Man atrodo, čia labiau tokie gandai. Juos gali ir kolegos leisti, ir oponentai leisti. Aš tokių dalykų negirdėjęs“, – sakė R. Duchnevičius.
Dūmai atsirado dėl R. Žemaitaičio. Artėja socialdemokratų lyderio rinkimai, todėl, kaip teigiama, partijoje vyksta diskusijos dėl ateities.
„Ne paslaptis, kad didžiausios diskusijos dėl koalicijos sudėties ir dabartinės situacijos, o maišto požymių aš tikrai neįžvelgiu“, – sakė Seimo narys Kęstutis Vilkauskas.
Kitaip sakant, daliai atsibodo murkdytis R. Žemaitaičio skandaluose ir jie norėtų mesti „Nemuno aušrą“ iš koalicijos.
„Kaip ir labai daug mūsų Seimo narių, kaip ir daug merų, kaip ir daug žmonių iš tiesiog eilinių partijos narių“, – į klausimą, ar būtų vienas iš tų, kurie nori koaliciją keisti, atsakė Seimo narys L. Šedvydis.
Kita logika – skandalai tik foninis triukšmas, tačiau realūs darbai, kaip investicijos į gynybą, tęsiami su „Nemuno aušros“ balsais. Premjerė Inga Ruginienė, viena vertus, pareiškia griežtai.
„Remigijaus Žemaitaičio elgesys man yra nepriimtinas. Tai dabar ir turime nuspręsti, ką su tuo reikia daryti“, – sakė premjerė.
Kita vertus, ji nesakė, ką konkrečiai reikėtų daryti.
„Matau normalią sveiką diskusiją, ir aš turiu įvairių nuomonių, ir aš matau labai sveiką diskusiją. Reikia diskutuoti ir kalbėtis“, – teigė I. Ruginienė.
„Turime ir patirties, kai frakcija vieną kartą skilo“, – pridūrė Seimo narė Rasa Budbergytė.
2018-aisiais tuometis socialdemokratų lyderis Gintautas Paluckas partiją išvedė iš koalicijos su „valstiečiais“. Tada Gedimino Kirkilo kompanija atskilo ir įkūrė partiją „socialdarbiečiai“.
Rasa Budbergytė neslepia, kad nepatenkintų yra, tačiau tai tik emocijos.
„Kad ir kaip lenkčiau pirštus ant savo rankų, aš niekaip nesuskaičiuoju jokių 11, 7, 5 ar 3, kurie norėtų eiti į mišrią frakciją arba kurti atskirą frakciją“, – teigė R. Budbergytė.
R. Budbergytė nemano, kad R. Baranovas dėl kalbų sulauks pasekmių.
R. Baranovas šiuo metu Amerikoje: LNK žinutę, kurioje prašyta pakomentuoti situaciją, politikas ignoravo.
„Kolegos konservatoriai gal irgi nebaudžia savo partijos narių už pasakytą nuomonę“, – klausė K. Vilkauskas.
Kalbama, kad socdemų partijos pirmininko rinkimuose gali dalyvauti ir R. Duchnevičius.
„Aš nesu svarstęs, man sunku atsakyti. Net sau nebuvau uždavęs tokio klausimo“, – sakė R. Duchnevičius.
Dalyvauti gali ir Alytaus meras Nerijus Cesiulis, tačiau rimčiausius šansus turi dabartinis laikinasis pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
