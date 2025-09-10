Socialdemokratų partijos frakcijos seniūne išrinkta Orinta Leiputė

Jos kandidatūrą į šias pareigas anksčiau patvirtino LSDP prezidiumas.
O. Leiputė pakeis dabartinį frakcijos seniūną Remigijų Motuzą. Pastarasis šias pareigas ėjo nuo pernai lapkričio.
Socialdemokratai yra sutarę frakcijos seniūną rinkti kasmet.
Trečią kadenciją Seime dirbanti 52-ejų kaunietė yra edukologijos mokslų magistrė, nuo 2017 metų ji eina LSDP pirmininko pavaduotojos pareigas.
O. Leiputė taip pat vadovauja Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungai, 2012-aisiais yra buvusi Kauno vicemere, kiek vėliau dirbo Visvaldo Matijošaičio patarėja jaunimo reikalams, kultūros, švietimo, sporto ir seniūnijų veiklos klausimais.
Parlamentarė yra Sveikatos reikalų komiteto bei Laisvės premijų komisijos narė.
LSDP frakciją sudaro 52 nariai.
