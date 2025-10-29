Susisiekimo ministras – į krašto apsaugą?

Pirmadienį Seime visi kalbėjo apie balionus, o antradienį atrado dar vieną temą – diskutuoja apie naująjį krašto apsaugos ministrą.
Anot premjerės, vienas kandidatų – susisiekimo ministras J. Taminskas.
Tuo tarpu pats politikas, paklaustas, kuri sritis jam artimesnė, atsakė – darbo Lietuvai.
Patirties gynybos politikoje J. Taminskas neturi. Į susisiekimo ministrus atėjo iš viceministrų, o pagal išsilavinimą jis teisininkas.
„Susisiekimo ministerijos kuruojamos sritys tikrai plačios, reikalaujančios ir žinių, ir atsakomybės, ir skaidrumo“, – tikino ministras.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Tuo tarpu socialdemokratai šį kandidatą laiko ne tik universaliu, bet ir neįtikėtinai gabiu. Štai Rasa Budbergytė mano, kad žinių gali įgyti per rekordiškai trumpą laiką. Tiesa, Karo akademijoje studijų trukmė – ketveri metai.
„Išmokti nacionalinės gynybos politikos sritį yra trijų naktų darbas“, – naujienų agentūrai „Elta“ sakė politikė.
Opozicija savo ruožtu J. Taminską, kaip susisiekimo ministrą, vertina palankiai, tačiau gynyboje jo neįsivaizduoja.
Kaip jau tapo įprasta, šioje Vyriausybėje premjerė renkasi silpnesnius už save.
Tačiau Seime kalbama ir apie kitą kandidatą – Seimo narį Robertą Kauną. Tiesa, problema ta, kad jo patirtis gynyboje panaši į J. Taminsko.
„Aš didžiąją gyvenimo dalį dirbau savo versle. Tai yra informacinių technologijų verslas: programavimas, kibernetika, saugumas ir viskas, kas su tuo susiję“, – tvirtino R. Kaunas.
Jis prieš mėnesį perėjo į Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą.
„Bet, ar aš būčiau girdėjęs kažką išmintingo apie gynybą, kol kas dar neteko“, – dalinosi konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Tuo tarpu komiteto pirmininkas tikina, kad nežino, kas užims ministro pareigas.
„Nesu partijos vadovybė. Mano bendrapavardis yra partijos vadovybėje. Su juo aš tik po posėdžio galėsiu pasišnekėti. Ten kolektyvinis sprendimas“, – pasakojo Rimantas Sinkevičius.
Anksčiau kalbėta, kad realiausias kandidatas – Dovilės Šakalienės viceministras Karolis Aleksa. Jis ilgai ėjo karjeros laipteliais ir į socialdemokratų partiją įstojo neseniai.
„Ten, žinote, būna toks dalykas kaip Judo bučinys“, – sakė L. Kasčiūnas.
„Dabartiniai viceministrai turi fantastiškas kompetencijas. Pavyzdžiui, Karolis Aleksa, kuris atsakingas už personalą ir finansus, būtų pirmas pasirinkimas“, – kalbėjo buvusi krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė.
„Matyt, čia ir buvo tas taškas, kad K. Aleksa nebebus ministru. Nežinau, ar specialiai, bet pabučiavo tai faktas“, – pridūrė L. Kasčiūnas.
