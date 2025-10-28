Taminskas neatsako, ar yra siūlomas į KAM ministrus

„Kaip žinot, aš einu susisiekimo ministro pareigas ir visas fokusas mano ir toliau yra sukoncentruotas į šią sritį. O ministrus teikia premjeras ir skiria prezidentas, tai šiuo klausimu aš tikrai susilaikysiu šiai minutei nuo komentarų“, – pirmadienį žurnalistams tikino jis.
BNS šaltinių teigimu, antradienį vyksiančiuose socialdemokratų valdyboje ir prezidiume premjerė Inga Ruginienė partiečiams turėtų pristatyti J. Taminsko kandidatūrą.
„Šiandien po pietų, kaip girdėjot, bus partijos organų susirinkimas, tai bus aiškesnė informacija“, – teigė susisiekimo ministras.
Paklaustas, ar mano, jog jam užtektų patirties eiti krašto apsaugos ministro pareigas, J. Taminskas teigė, kad apie tai galima bus kalbėti vėliau, tačiau pabrėžė Susisiekimo ministerijos kuruojamų sričių spektro plotį.
Kol kas lieka neaišku, kas tokiu atveju taptų naujuoju susisiekimo ministru.
Kaip skelbė BNS, anksčiau krašto apsaugos sistemai vadovavusi Dovilė Šakalienė ministrės pareigas paliko praradusi premjerės pasitikėjimą.
Pastaruoju metu daugiausia klausimų sulaukė spalio viduryje Krašto apsaugos ministerijoje surengtas susitikimas su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie po jo socialiniuose tinkluose paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą, paaiškėjo, kad krašto apsaugai numatyti 5,38 proc. BVP.
D. Šakalienės teigimu, pirminiame projekte lėšos krašto apsaugai nesiekė 4 proc. BVP, o spalio 1 dieną Vyriausybės pasitarime buvo pristatytas projektas, kuriame numatyta 4,87 proc. BVP.
Premjerė sako, kad biudžetas pastarosiomis savaitėmis buvo nuolat koreguojamas, ir tai yra normali praktika, o buvusios ministrės komentarus vadina klaidinančiais.
Kaip rašė BNS, galimais kandidatais pakeisti D. Šakalienę anksčiau buvo įvardijami krašto apsaugos viceministrai Tomas Godliauskas ir Karolis Aleksa, pastarąjį pareigas paliekanti socialdemokratė įvardijo kaip pirmąjį pasirinkimą.
Premjerė sako turinti ne vieną kandidatą į ministrus
Premjerė Inga Ruginienė sako turinti ne vieną kandidatą į krašto apsaugos ministrus, tačiau neatskleidžia, ar tarp jų yra ir dabartinis susisiekimo ministras J. Taminskas.
„Tikrai yra keli kandidatai, bet turime patys – partija – apsispręsti dėl vieno galimo ir tada jį paviešinsime“, – žurnalistams antradienį Vyriausybėje sakė ministrė pirmininkė.
Pasak jos, būsimas ministras turi gebėti dirbti krašto apsaugos sistemoje, turėti „įvairių kompetencijų – nuo vadybos iki tam tikrų kitų žinių“.
„Tikrai partiškumas nėra būtiniausia sąlyga“, – sakė I. Ruginienė.
„Aš neįvardinau jokio kandidato“, – teigė I. Ruginienė.
