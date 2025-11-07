TS-LKD vedlys: Lukašenkos stilius toks yra visada

Vašingtonas ir Minskas pastaruoju metu bando normalizuoti tarpusavio santykius, o tai esą galėtų duoti naudos ir Lietuvai.
„Mums reikia viską padaryti, kad šitą, sakykim, santykio atšilimą, vadinkim taip, gal aš čia ir skambiai sakau, bet bandymą atversti naują santykių puslapį tarp Amerikos ir Baltarusijos, mes, kaip valstybė, išnaudotume savo nacionaliniams interesams. Ką tai reiškia? Na, pirmiausia – susigrąžinti vilkikus, antra – sustabdyti balionus“, – penktadienį Žinių radijui sakė parlamentaras.
„Amerikiečiai turi tokius svertus, turi tokią galią ir tikrai turi tą derybinę galimybę. Tai čia užduotis mūsų diplomatijai“, – pridūrė jis.
Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka jau kiek anksčiau buvo sulaukęs amerikiečių raginimų atsiprašyti už į Lietuvą įskrendančius kontrabandinius balionus, tačiau tokią idėją pakomentavo necenzūriniais žodžiais.
Jis viena vertus grūmoja, kita vertus, jis nori sėsti prie stalo ir kalbėtis.
„Lukašenkos stilius ir yra toks visada. Jis viena vertus grūmoja, kita vertus, jis nori sėsti prie stalo ir kalbėtis“, – aiškino L. Kasčiūnas.
Dėl vis į Lietuvą įskrendančių kontrabandinių balionų, sutrikdančių ir šalies oro uostų veiklą, Vilnius spalio pabaigoje mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Į tai Minskas atsakė uždrausdamas šalyje judėti Lietuvos vežėjų vilkikams. Dėl to šiems kyla problemų išvykti iš šalies.
Reaguojant į esamą situaciją L. Kasčiūnas taip pat ragina valdančiuosius įvesti baltarusiams tokius nacionalinius ribojimus, kokie šiuo metu taikomi rusams.
„Pavyzdžiui, užkirsti galimybę įsigyti nuosavybę, taip pat leidimų gyvent Lietuvoje darbo pagrindu išdavimo (ribojimas – BNS)“, – sakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas.
