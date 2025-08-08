URM: Izraelio planas dar labiau pablogins humanitarinę krizę

„Laikomės nuostatos, kad pastarasis Izraelio vadovybės sprendimas dar labiau pablogins humanitarinę krizę Gazos Ruože“, – BNS penktadienį nurodė ministerija.
URM teigia, kad šiuo metu su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis derina bendrą poziciją dėl naujausio Izraelio saugumo komiteto sprendimo.
Anot jos, sutelkta ES reakcija „būtų stiprus signalas grįžti prie derybų stalo ir siekti tvarių paliaubų“.
BNS rašė, kad pagal planą, kuriame žadama nugalėti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio kariuomenė „ruošis perimti Gazos miesto kontrolę, kol civiliams gyventojams skirstys humanitarinę pagalbą už kovos zonų ribų“.
Ketvirtadienį sukvietęs savo saugumo kabinetą B. Netanyahu sakė, kad Izraelis planuoja visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, bet nesiekia jo valdymo.
Kritikos šiam Izraelio planui, be kitų, jau pažėrė Vokietija, Belgija, Kinija, Jungtinė Karalystė bei Junginės Tautos. Turkija paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią minimam Izraelio planui.
„Hamas“ pareiškė, kad Gazos miesto užėmimas reikštų įkaitų, kurie vis dar laikomi palestiniečių teritorijoje „paaukojimą“.
Lietuvos URM tvirtino, kad ilgalaikiai sprendimai, įgyvendinantys dviejų valstybių principą, bus rasti tik derybomis, padedant tarptautiniams partneriams ir jiems dalyvaujant.
„Susitikimuose su Izraelio atstovais visais lygiais raginame Izraelį kuo skubiau Gazos Ruože užtikrinti deramą ir pakankamą gyventojų aprūpinimą išgyvenimui būtinosiomis priemonėmis“, – teigiama atsakyme.
„Pabrėžiame, kad įgyvendindamas savo teisę gintis ir išvaduoti „Hamas“ tebelaikomus įkaitus Izraelis turi laikytis tarptautinės teisės principų“, – rašoma jame.
Naujausi komentarai