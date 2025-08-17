Veryga: derybose dėl koalicijos dalyvaus tiek LLRA-KŠS, tiek du nepartiniai partneriai

Taip jis kalbėjo po to, kai valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) sekmadienį dirbti daugumoje nusprendė siūlyti dabartiniams partneriams „Nemuno aušrai“ ir opozicijoje iki šiol dirbusiai LVŽS.
„Lenkai turėjo priimti savo sprendimą, savo partijos valdymo organuose ir mes tikrai neplanuojame frakcijos kaip nors išardyti, visos pusės bus įtrauktos į derybinį procesą, kad galėtų išsakyti savo nuomonę. Tikrai čia mes kalbame apie visą frakciją, ne tiktai apie „valstiečius“, – kalbėjo A. Veryga.
„Valstiečiai“ Seime frakciją sudaro su Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) ir dviem nepartiniais parlamentarais Ignu Vėgėle ir Rimu Jonu Jankūnu.
Pasak A. Verygos, sprendimą dėl LVŽS darbo valdančiojoje daugumoje priims partijos taryba. Ši yra suteikusi įgaliojimus „valstiečių“ valdybai sudaryti derybinę grupę, tai bus padaryta artimiausiu metu.
„Mes rytoj, manau, suformuosim jau derybinę grupę. Valdybai yra pavesta tą padaryti. Kaip ir sakiau, įtrauksim tikrai visus, kas priklauso frakcijai, (...) visas suinteresuotas puses, ir tada žiūrėsim“, – sakė LVŽS lyderis.
Bus siūloma kai kuriuos dalykus peržiūrėti, čia ypač kalbant apie mokestinę politiką.
„Derybos, na, toks procesas, kuris, tikėtina, baigsis gerai, bet gali būt, kad ir nesusiderės dėl kažko derybininkai, tai visaip gali būt“, – kalbėjo A. Veryga.
LVŽS lyderis teigė, kad jo vadovaujama politinė jėga nekelia sąlygų dėl ministrų portfelių naujoje Vyriausybėje, bet turi programinių pageidavimų.
„Natūralu, kad einama yra ne dėl kažkokio skaičiaus, kad būti tiesiog valdančiojoje daugumoje, o yra tikslas pagrindinis pasiekti tai, kas yra svarbu mums, kokie yra duoti rinkėjams pažadai“, – sakė A. Veryga.
„Bus siūloma kai kuriuos dalykus peržiūrėti, čia ypač kalbant apie mokestinę politiką. Bet yra ir dalykų, kur mums tinka, sutampa mūsų požiūriai, bet jie tiesiog nebuvo padaryti, nors buvo žadėti, čia apie regioninių tam tikrų dalykų išsaugojimą, švietimo įstaigų ir panašiai“, – pridūrė jis.
Programinius prioritetus deryboms dėl daugumos, pasak A. Verygos, LVŽS susidėlios „per gerą dieną“.
Kaip skelbė BNS, iki šiol koaliciją sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 demokratų.
Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarytų 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.
Puchovičius: pirmadienį „Nemuno aušros“ valdyba priims sprendimą dėl darbo koalicijoje
Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) apsisprendus į koaliciją kviesti „valstiečius“ ir „aušriečius“, vienas pastarosios partijos lyderių Robertas Puchovičius tikina, kad „Nemuno aušra“ atsakymą pateiks po pirmadienį vyksiančio valdybos posėdžio.
„Kol kas nevertiname, lauksime rytojaus. Išgirdome iš socialdemokratų, rytoj turėsime valdybą, tą sprendimą priimsime, sužiūrėsime savo lūkesčius. Tada susitiksime (su socialdemokratais – ELTA) ir kalbėsime toliau“, – Eltai teigė R. Puchovičius.
Mūsų santykiai ir darbas su socialdemokratais visada buvo geras, buvome patenkinti nuo pat pirmos dienos.
„Neskubėjome su komentavimu, pirmadienį po pietų galėsime pakomentuoti, į kurią pusę einame“, – akcentavo jis.
Tuo metu vertindamas potencialius koalicijos partnerius, R. Puchovičius pabrėžė teigiamai vertinantis tiek socialdemokratus, tiek „valstiečius“.
„Mūsų santykiai ir darbas su socialdemokratais visada buvo geras, buvome patenkinti nuo pat pirmos dienos. Visada matėme bendrą tikslą, bendrus sprendimus“, – kalbėjo „aušrietis“.
„Mūsų santykiai su „valstiečiais“ irgi yra labai geri, jeigu reikėdavo jiems mūsų palaikymo – jie visada gaudavo, jeigu mums reikėdavo – jie dažnai mus išgelbėdavo, kai „Vardan Lietuvos“ balsuodavo kitaip“, – akcentavo jis.
