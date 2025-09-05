 Vladislavas Kondratovičius turi prezidento pasitikėjimą

2025-09-05 12:17
Saulius Jakučionis (BNS)

Kandidatas toliau vadovauti Vidaus reikalų ministerijai naujojoje Vyriausybėje Vladislavas Kondratovičius turi prezidento Gitano Nausėdos pasitikėjimą, penktadienį pranešė šalies vadovo patarėjas.

Gitanas Nausėda susitiko su Rita Tamašuniene ir Vladislavu Kondratovičiumi
Vladislavas Kondratovičius (kairėje) ir Gitanas Nausėda

„Prezidentas pasitiki vidaus reikalų ministru kaip dalykišku, nedaugžodžiaujančiu. (...) Todėl atsakymas (dėl skyrimo – BNS) yra aiškus“, – žurnalistams po Gitano Nausėdos ir V. Kondratovičiaus susitikimo penktadienį sakė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.

Full zero
Ar lenkiškai kalbėjo?
1
0
