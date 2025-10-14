 Žemaitaitis: lapkritį „Nemuno aušra“ rinks partijos pirmininką

2025-10-14 19:54
Vygantas Tuzas (ELTA)

Lapkritį „Nemuno aušros“ partija rinksis į ataskaitinį rinkiminį suvažiavimą, kur bus renkamas partijos pirmininkas, teigia „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.

Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis / D. Labučio/ELTOS nuotr.

„Turime tris savaites iki susirinkimo“, – žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.

„Mes esame demokratinė partija, kuri kas du metus renkasi (vadovą – ELTA)“, – sakė „aušrietis“.

Anot jo, partijos skyriai iš skirtingų regionų kandidatus teikti gali iki kitos savaitės.

„Partijos skyriai, man atrodo, kitą savaitę turi baigti kandidatų kėlimą“, – teigė R. Žemaitaitis.

ELTA primena, kad „Nemuno aušra“ buvo įkurta 2023 m. lapkričio mėnesį. Partijos pirmininko pareigas nuo tada užima R. Žemaitaitis.

 

 

maušynas
Kremliaus autai.
