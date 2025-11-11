Žemaitaitis nedetalizuoja, kokį susitarimą pasirašė su Vengrijos ministru

„Mūsų asmeninis reikalas, ką aš su ministru darau, ką derinu. Tai yra mano, R. Žemaitaičio, ir Peterio klausimas“, – antradienį Seime žurnalistams komentavo R. Žemaitaitis.
„Asmeninį susitarimą pasirašėme apie gyvenimą, tikėjimą, viltį, meilę, ištikimybę valstybei“, – pridūrė politikas.
Parlamentaras pažymėjo, kad su vengrų užsienio reikalų ministru iš pradžių planuota susitikti Šiauliuose esančioje karinės aviacijos bazėje, tačiau vėliau šios idėjos atsisakyta.
„Kadangi tai yra privatus vizitas, ta mintis buvo atidėta, (...). Susitikome neformalioje situacijoje, nes pokalbis turėjo būti asmeninis. Tai, kad nebūtų traktuojama, kad valstybės teritorijoje veikiu valstybės vardu, tam ir buvo pasirinktas viešbutis, pasirinktas restoranas“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
„Aušriečio“ ir P. Szijjarto pozicijos dėl ES sutampa
Paklaustas, ar susitikimo metu P. Szijjartui buvo išsakytos pastabos dėl Vengrijos prieštaringai vertinamų pozicijų Europos Sąjungos (ES) politikos atžvilgiu, „aušrietis“ teigė, kad jo ir ministro nuomonės sutampa.
„Dėl ES – Vengrijos pozicija ir mano pozicija labai aiški, praktiškai didžioji dalis sutampa. ES neturi kištis į pagrindinius valstybės reikalus, t. y., šeimą, neturi kištis į kultūrą, kalbą ir tradicijas“, – kalbėjo jis.
„Yra dalykai, kur ES yra prioritetinė ir turime bendrai sutarti, t. y. fiskalinė drausmė, ekonominė drausmė, bet kada nurodinėja valstybei, ką vidaus politikoje daryti, man yra nepriimtina“, – akcentavo R. Žemaitaitis.
Neigia, kad susitikimas yra bandymas formuoti alternatyvią užsienio politiką
R. Žemaitaitis taip pat neigė, kad šis susitikimas su P. Szijjartu yra bandymas formuoti alternatyvią užsienio politiką.
„Dar neteko man girdėti, kad ES valstybė narė, NATO narė Vengrija, kuri 4 mėnesius gynė Lietuvos oro erdvę, (...) yra atskira užsienio politika. Čia naujas žanras kažkoks, kad, pasirodo, Vengriją priskiriame atskiram užsienio politikos formavimui“, – teigė „aušrietis“.
Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis pirmadienį susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministru P. Szijjartu.
„Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.
Prezidentūra kritiškai įvertino šį politikų susitikimą, akcentuojant, kad R. Žemaitaitis bando kurti alternatyvią užsienio politiką.
Savo ruožtu premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas ragino laikytis vienos užsienio politikos linijos.
P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.
Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.
„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.
URK pirmininkas: R. Žemaitaitis ėmėsi mažosios diplomatijos
Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas sako, kad „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, susitikdamas su Vengrijos užsienio reikalų ministru, siekė populiarumo, o politikai turėtų įsivertinti tokių susitikimų tikslingumą.
„Mes, politikai, jeigu organizuojame ir privatų susitikimą, turime pasverti, pirmiausia, ar tikslinga susitikti, su kuo mes susitinkame. Mes iš tikrųjų žinome, kokiai (Vengrijos – BNS) ministras priklauso partijai ir kokie jų ryšiai, kokia pozicija Europos Sąjungoje. (...) Nebent ponas Žemaitaitis, aišku, kalbėjo apie Ukrainą, galbūt kalbėjo apie Moldovą ir kitus dalykus, kad Vengrija netrukdytų priimant sprendimus. Bet pagal tai, ką mes matom socialiniuose tinkluose, tai daugiau buvo stengiamasi (...) formuoti mažąją diplomatiją“, – antradienį žurnalistams Seime sakė R. Motuzas.
„Kita vertus, gal čia ir siekiama to populiarumo, parodyti, kad tos partijos palaiko ryšį ir kažkaip tai vienijasi, bando suformuot tą tikrą alternatyvą“, – svarstė parlamentaras.
„Mes girdėjome, kad ponas Žemaitaitis traktuoja, kad tai yra privatus jo susitikimas. Kita vertus, toks galbūt ir galėtų būti, bet mes žinome, kad buvo vis dėlto stengiamasi organizuoti jį kiek kitaip – buvo kreiptasi ir į Užsienio reikalų ministeriją, kad būtų leista organizuoti poligone (Šiaulių aviacijos bazėje – BNS), bet, žinoma, buvo atsisakyta“, – teigė R. Motuzas.
Anot R. Motuzo, specialaus koalicinės tarybos posėdžio dėl šios situacijos rengti neverta, tačiau koalicijos partneriai norėtų išklausyti R. Žemaitaitį, kodėl jis formuoja „kitą užsienio politiką“.
„Jis sako, kad jo netenkina dabartinė užsienio politika, dėl to jis bando, kaip jis sako, mažąją diplomatiją ir politiką. Manau, kad reikėtų išsiaiškinti“, – teigė R. Motuzas.
