Su Lietuvoje viešinčiu Vengrijos užsienio reikalų ministru susitiko ir Žemaitaitis bei Adomavičius

Vengrų politikas Šiauliuose lankė čia dislokuotus savo šalies karius, jį pasitiko užsienio reikalų viceministras Sigitas Mitkus. Kaip BNS nurodė Seimas, Prezidentūra ir Vyriausybė, su šalies vadovais P. Szijjarto nesusitiko. Premjerė Inga Ruginienė šiuo metu vieši Islandijoje, o užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys – JAV.
„Nemuno aušros“ vedlys feisbuke pasidalino susitikimo vaizdo įrašu. Jame matyti, kaip su kortežu atvykusi Vengrijos politiką pasitinka minėtos valdančiosios partijos pirmininkas.
„Įspūdinga ir didinga diena Lietuvai, – feisbuke rašė R. Žemaitaitis. – Užsienio politika prasideda nuo mažų darbų.“
Iš vaizdo įrašo matyti, kad „aušriečių“ lyderis P. Szijjarto pasitiko Šiauliuose esančiame restorane „Žemaitis“.
R. Žemaitaitis pirmiausia BNS sakė nenorintis šiuo metu detalizuoti susitikimo su vengrų ministru aplinkybių, abejojo žurnalistų objektyvumu.
„Rytoj ir galėsi paklausti prie spaudos konferencijų sienelės, čia gali neapsimetinėti, kad tau įdomu yra. Vėl kokią nors juodinančią publikaciją rašysite, tai jūs kitaip nemokate parašyti, tik Žemaitaičiui pajuodint kažką tai. Ar planuoji kažką padoraus parašyti šį kartą? Leis tau vadovas?“ – sakė R. Žemaitaitis.
Tačiau vėliau „aušriečių“ vedlys teigė, kad su vengrų ministru „susitiko labai draugiškai, pora valandų pašnekėjo“.
„Padėkojome, kad Vengrija liko ištikimi ir mums solidarūs partneriai, kad jie mus gynė, 19 buvo iškvietimų (NATO oro policijos misijoje – BNS). (...) Tai kaip gali nepadėkoti Vengrijos vyriausybei ir Vengrijos kariškiams už tokį atsidavimą Lietuvos labui? Jeigu ne jų nuopelnai, gal tie dronai ir tie bepiločiai ar dar kiti, kurie skrido iš Baltarusijos, Rusijos, gal būtų nukritę ant kokios Prezidentūros ar ant Vyriausybės, ar ant dar kažkur tai“, – sakė R. Žemaitaitis.
„Jei ne vengrų atsidavimas ir meilė mūsų kraštui, klausimas, kaip čia būtų buvę“, – pridūrė jis.
Pasak R. Žemaitaičio, apie susitikimą su P. Szijjarto jis neinformavo premjerės, Užsienio reikalų ministerijos.
„Kodėl aš čia turėčiau pranešti? Čia kas tau, dedovščina yra? Ar tu čia gyveni Kremliaus laikais? (...) Dar to betrūko, demokratinėje šalyje, kad aš kažkam turėčiau pranešti. Prezidentas praneša valdančiajai koalicijai, kai jis susitinka su kokiu tai prezidentu arba ministru? O man premjerė praneša, kai susitinka su LGBT bendruomene, Stambulo konvencijos gynėjais? Man irgi nepraneša. Tai aš irgi nepranešinėju, – teigė parlamentaras. – Tai čia užsienio politiką ką, pas mus tiktai vienas (Kęstutis – BNS) Budrys formuoja? (...) Tai jau priformavo užsienio politiką, trys savaitės, mes neišgrebiam tos jo užsienio politikos.“
R. Žemaitaičio teigimu, jis su Vengrijos politikais dažnai bendrauja „įvairiais formatais“, taip pat turi ryšius su Lenkijos prezidentūra, Čekijos, Vokietijos politikais.
„Tai su visais mes bendraujame. Čia yra mūsų asmeninis vizitas, susitikimas kartu pasikalbėti apie bendrus darbus, dar kartą padėkoti jiems už tai, kad jie gina Lietuvą ir saugo mūsų oro erdvę“, – kalbėjo politikas.
Paklaustas, ar susitikimo metu pasiekti kokie nors susitarimai, R. Žemaitaitis teigė, kad čia „asmeniniai reikalai“.
„Tai čia mūsų asmeniniai reikalai, ką mes ten susitarėme, tai jau, matyt, mes kažką tai sau ir pasiliekame. Yra ne tik formalus bendravimas, yra ir neformalūs bendravimai su žmonėmis, kurie gina Lietuvą ir galvoja apie valstybės ir Europos ateitį“, – sakė „Nemuno aušros“ lyderis.
„Įvyko vizitas, įvyko padėkojimas, tokių vizitų ateityje, matyt, dar daugės. Ir manau, kad čia tie užsienio politiką gal pradėsime kiekvienas politikas, kiekvienas žmogus, kiekvienas Lietuvos gyventojas formuoti, o ne per poną Budrį“, – teigė jis.
Vaizdo įrašu su politiku iš Vengrijos pasidalijo ir buvęs kultūros ministras Ignotas Adomavičius.
„Susitinkame su Vengrijos užsienio reikalų ir prekybos ministru Péter Szijjártó ir delegacija“, – feisbuke rašė I. Adomavičius, prie įrašo pažymėjęs ir R. Žemaitaitį. Prie vaizdo įrašo pažymėta, kad susitikimas vyko Šiauliuose.
I. Adomavičius dabar yra R. Žemaitaičio patarėjas.
Premjerės patarėjas ragina nekurti alternatyvios užsienio politikos, laikytis „vienos linijos“
„Aušriečių“ lyderiui susitikus su Vengrijos užsienio reikalų ministru, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas ragina nekurti alternatyvios užsienio politikos, laikytis „vienos linijos“.
„Parlamentarai gali susitikti su užsienio valstybių politikais – to niekas nedraudžia. Tačiau tai nekeičia fakto, kad užsienio politiką formuoja ir vykdo Vyriausybė kartu su prezidentu. Lietuvoje nėra alternatyvios užsienio politikos, todėl svarbu, kad politikai laikytųsi vienos linijos – ypač šiuo geopolitiškai sudėtingu laikotarpiu“, – BNS pirmadienį perduotame komentare sakė Ignas Dobrovolskas.
Šiuo metu Vengrija jau ketvirtąjį kartą dalyvauja Baltijos oro policijos misijoje, anksčiau tai vyko 2015, 2019 ir 2022 metais. Ši misija yra svarbus indėlis į kolektyvinį NATO saugumą ir Baltijos regiono oro erdvės apsaugą.
