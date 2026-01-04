Žemaitaitis: aš neprašau, kam man

„Aš neprašau, kam man (...), visai nereikalingas per visus metus...“, – BNS sakė politikas.
Tuometinis Seimo pirmininkas potvarkį nesuteikti leidimo dirbti su slapta informacija pasirašė po Valstybės saugumo departamento išvados. Ją žvalgyba grindė Konstitucinio Teismo sprendimu, kuriuo R. Žemaitaitis pripažintas sulaužęs priesaiką dėl antisemitinių pareiškimų, taip pat politiko lengvabūdiškumu ir neatsakingumu.
„Jis (leidimas – BNS) niekam nereikalingas (...). Nėra, kad jo reikėtų, nes visą informaciją, visą medžiagą mes gauname“, – BNS kalbėjo parlamentaras.
Pasak politiko, jam visiškai pakanka Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytos teisės susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
Pagal įstatymą, su tokia informacija be jokio specialaus leidimo gali susipažinti Seimo nariai, savivaldybių tarybų nariai, kuriems tai būtina pagal vykdomas pareigas.
„Aš suprantu, kad Saulius norėjo tuo metu padaryti čia reklamą (...). Nežinau, ką ten turi užpildyt, bet iš principo man nieko nereikia“, – aiškino R. Žemaitaitis.
Po sprendimo nesuteikti leidimo opozicija siūlė „Nemuno aušros“ pirmininką išbraukti iš Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje narių, tačiau birželį tokiam siūlymui valdančiųjų balsais nepritarta.
Tuomet nuspręsta priimti Seimo statuto pataisas, numatančias pareigybes parlamente, kuriomis būtų privalu turėti leidimus dirbti su slapta informacija. Šiuo metu toks pareigybių sąrašas yra tvirtinamas parlamento vadovo potvarkiu.
Tačiau pataisų svarstymas įstrigo.
Naujausi komentarai