Žemaitaitis sako kandidatais į ministrus teikiantis savo bendražygius

„Jie yra partijos nariai, partijos bičiuliai, daug metų einantys kartu su manimi, dirbantys šitoje srityje, turintys patirtį. Vienas – viešojo administravimo, kitas – daugiau tarptautinės patirties turintis žmogus. Su politika abu yra labai susiję“, – žurnalistams Seime sakė parlamentaras.
„Taip, (premjerei kandidatūros – ELTA) tiko. Premjerei yra pateiktos šitos kandidatūros, šeštadienį mes dar perkalbėjome, susiderinome, kas galėtų būti“, – pridūrė jis.
R. Žemaitaičio teigimu, Vyriausybės vadovė su kandidatais į ministrus turėtų susitikti artimiausiu metu.
„Jeigu dar nesusitiko, tai turėtų artimiausiu metu susitikti“, – žurnalistams sakė jis.
„Matyt, artimiausiu metu (susitiks ir su prezidentu – ELTA)“, – paklaustas, kada su kandidatais turėtų susitikti šalies vadovas Gitanas Nausėda, atsakė R. Žemaitaitis.
Pasak „aušriečių“ lyderio, neatmestina, jog šiuo metu už Atlanto viešintis prezidentas su kandidatais į ministrus pasikalbės ir nuotoliniu būdu.
Kas yra į ministrus teikiami asmenys, R. Žemaitaitis neatskleidžia. Tiesa, parlamentaras tikina, jog oficialūs sprendimai turėtų būti priimti dar šią savaitę.
„Abudu pasiruošę, abudu pasirengę, vyksta pokalbiai, laukiame tarnybų atsakymų ir aš manau, kad šią savaitę gal ir oficialiai turėsime sprendimus“, – sakė politikas.
Mano, kad į Energetikos ministeriją deleguos Ž. Vaičiūną
„Aušriečiams“ sutikus Energetikos ministeriją perleisti socialdemokratams ir perimti Kultūros ministeriją, R. Žemaitaitis teigė neabejojantis, kad į postą bus deleguotas dabar laikinai ministerijai vadovaujantis Žygimantas Vaičiūnas.
„Manau, šimtas procentų, kad (paliks Ž. Vaičiūną – ELTA), čia ir buvo kova tris savaites su manimi – čia ne Žemaitaitis turėjo blogus kažkokius kandidatus, čia buvo klausimas dėl pačios ministerijos ir dėl vieno asmens“, – aiškino R. Žemaitaitis.
„Skauda (širdį – ELTA) dėl Energetikos ministerijos, kadangi taip jau teko, kad Energetikos ministeriją socialdemokratai atidavė prezidentui, o mes nenorėjome atiduoti, nes mes matėme, kad mums yra prioritetas, tai ką dabar darysi, čia yra socdemų sprendimas – jeigu būtų „Nemuno aušros“, kitoks būtų (sprendimas – ELTA)“, – pažymėjo politikas.
Tiesa, pasak R. Žemaitaičio, „aušriečiai“ išreiškė norą į Energetikos ministeriją deleguoti savo viceministrą.
„Mes išreiškėme norą Energetikos ministerijoje turėti viceministrą, kadangi toliau vyks energetinių įmonių auditas“, – kalbėjo parlamentaras.
„Žiūrėsime, matyt, mėnesio bėgyje išaiškės“, – pridūrė jis.
Anksčiau prezidentas Gitanas Nausėda yra kalbėjęs apie tai, kad į energetikos ministro postą būtų sudėtinga rasti kandidatą, kurio kompetencijos šioms pareigoms tiktų labiau nei demokratų anksčiau deleguoto Ž. Vaičiūno.
„Nemuno aušrai“ – dvi viceministrų pozicijos
R. Žemaitaičio teigimu, vykstant ministerijų mainams, „aušriečiai“ išsiderėjo dvi papildomas viceministrų pozicijas.
„Tikrai (bus – ELTA) du viceministrai, tai spręsime, nes šiuo metu yra ir sveikatos apsaugos viceministro pozicija laisva, yra ir Susisiekimo, Energetikos ministerijoje laisva pozicija ir Ekonomikos ir inovacijų (ministerijoje – ELTA), jeigu neklystu“, – aiškino politikas.
Kaip skelbta anksčiau, I. Ruginienės formuojamame Ministrų kabinete vis dar trūksta aplinkos ir energetikos ministrų. Abi šios ministerijos koalicinių derybų metu buvo atitekusios „Nemuno aušrai“. Tiesa, partijai nepavyko rasti kandidatų, kuriuos patvirtintų prezidentas G. Nausėda.
Didžiausiu Ministrų kabineto formavimo iššūkiu, pasak Remigijaus Žemaitaičio, tapo užsitęsusios kandidato į energetikos ministrus paieškos. Siekiant išspręsti šį klausimą, praėjusios savaitės pabaigoje tarp socialdemokratų ir „aušriečių“ buvo atnaujintos derybos dėl ministerijų portfelių, siekiant, jog Energetikos ministerijos vadovo postas atitektų socialdemokratams.
Tiesa, už šį postą socialdemokratai „Nemuno aušrai“ perleido Kultūros ministeriją, į kurios vadoves jau buvo delegavę Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkę Vaidą Aleknavičienę.
ELTA primena, kad socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytos koalicinės sutarties prieduose yra numatytas ministerijų pasiskirstymas tarp partnerių. Įvykus mainams, šis priedas turėtų būti atnaujinamas.
