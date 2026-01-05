Daugiau nei 100 tūkst. kilometrų: įvardijo, kur situacija dėl sniego yra prasčiausia

Kaip pranešė bendrovė, mechanizmai nenutrūkstamai tęsia darbus: vykdomas sniego ir ledo šalinimas, slidumą mažinančių medžiagų barstymas arba tirpalo purškimas dar prieš prognozuojamą slidumo susidarymą. Praėjusią parą valstybinės reikšmės keliuose dirbo daugiau kaip 300 mechanizmų, kurie, atliekant darbus, nuvažiavo beveik 52 000 kilometrų. Šalinant slidumą panaudota beveik 4 tūkst. tonų druskos. Panaši situacija vyravo ir savaitgalį.
„Kelininkų kova su sniego stichija tęsiasi 24 valandas per parą. Vien praėjusią parą technika nuvažiavo per 50 tūkstančių kilometrų – galima sakyti, apsuko ratą aplink žemę. Vakarų Lietuvoje iššūkiai buvo didžiausi, tačiau darbai buvo organizuojami nuosekliai, o pajėgos operatyviai nukreipiamos ten, kur situacija kritiškiausia. Valstybinės reikšmės keliai valomi operatyviai, kad žmonės galėtų saugiai pasiekti savo namus ir artimuosius. Žiemos sąlygos keliuose reikalauja didelio susitelkimo ir atsakomybės iš visų – tiek kelininkų, tiek eismo dalyvių. Todėl kviečiu vairuotojus neskubėti ir prisitaikyti prie situacijos keliuose – saugumas šiuo laikotarpiu yra svarbiausias prioritetas“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Atsižvelgiant į netolygų kritulių pasiskirstymą skirtinguose šalies regionuose, žiemos priežiūros darbai buvo organizuojami perskirstant techninius resursus. Pavyzdžiui, Vakarų regione, kur fiksuotos sudėtingiausios eismo sąlygos, dirbo daugiau kaip 100 įvairių mechanizmų – nuo barstytuvų iki traktorių ir greiderių, skirtų keliams su žvyro danga prižiūrėti. Vien tik šiame regione pastarąją parą panaudota daugiau kaip 1200 tonų druskos. Ypač dideli sniego kiekiai fiksuoti Plungės rajone – čia vietomis iškrito apie 50 cm sniego. Tai – vienas didžiausių fiksuotų rodiklių šiame regione per pastaruosius metus.
Siekiant užtikrinti saugesnes eismo sąlygas, bendrovėje papildomai vertinamos sniegatvorių įrengimo galimybės. Tai ypač aktualu tose valstybinės reikšmės kelių atkarpose, kuriose dėl atvirų vietovių ir vyraujančių vėjų sniego sankaupos susidaro dažniausiai.
Nors artimiausiomis dienomis tokio intensyvaus snigimo nenumatoma, vietomis kone visuose regionuose eismo sąlygos išliks sudėtingos. Taip yra todėl, kad prognozuojamas perėjimas į ypač žemų temperatūrų laikotarpį. Bendrovės teigimu, didžiausias prioritetas šiuo metu teikiamas likusio sniego šalinimui valstybinės reikšmės keliuose.
„Be to, aktyviai ruošiamasi prevenciniams darbams prieš plikledžio susidarymą“, – pranešė bendrovė.
Vyraujant žiemos oro sąlygoms, eismo sąlygos sparčiai kinta, tad vairuotojams rekomenduojama skirti daugiau laiko kelionėms, rinktis saugų greitį, išlaikyti saugų atstumą nuo kitų transporto priemonių. Išlaikyti budrumą ne mažiau svarbu ir pėstiesiems, nes vyraujant žiemiškiems orams, slidumas gali susidaryti ne tik gatvėse, bet ir ant šaligatvių. Be to, tamsiuoju paros metu ar esant prastam matomumui, būtina dėvėti šviesą atspindinčias priemones, o į važiuojamąją kelio dalį žengti tik įsitikinus, kad tai daryti saugu.
Sinoptikė: kiekviena šios savaitės diena bus vis šaltesnė
Metų pradžioje Lietuvoje atšalus orams ir iškritus itin dideliam kiekiui sniego, orų sąlygos artimiausiu metu išliks panašios. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) sinoptikės Teresės Kaunienės teigimu, kiekvieną šios savaitės dieną šals vis stipriau.
„Artimiausią parą Lietuvos orus lems virš Baltijos besisukinėjančio ciklono rytinis pakraštys. Antradienio naktį šalyje bus debesuota. Vietomis, didesnė tikimybė šiaurinėje krašto pusėje, truputį pasnigs. Vėjas pietų, pietryčių, 5–10 m/s“, – Eltai komentavo sinoptikė.
T. Kaunienė pažymi, kad antradienio naktį žemiausiai temperatūra nukris iki 5–10, o pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 11–13 laipsnių šalčio.
Prognozuojama, kad antradienio dieną dangus toliau išliks apniukęs, taip pat neišvengsime kritulių.
„Sniego, daugiausia nedidelio, teks jau daugeliui šalies rajonų. Vėjas kryps iš pietryčių, rytų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra visur, net pajūryje, bus neigiama ir svyruos tarp 2–6 laipsnių šalčio“, – nurodė T. Kaunienė.
Trečiadienį ir ketvirtadienį gausesnio sniego nenumatoma
Sinoptikės teigimu, trečiadienio naktį daug kur vyraus apniukę orai, daug kur šiek tiek pasnigs. Taip pat numatoma, kad vėjas turėtų nurimti, tik pajūryje jis išliks apysmarkis. Temperatūra naktį sieks iki 6–11, vietomis pragiedrėjus iki 12–14 laipsnių šalčio.
„Trečiadienio dieną ir ketvirtadienį mūsų orus lems mažo gradiento aukštesnio slėgio laukas. Oras sausės, debesų šydas plonės, rasis pragiedrulių. Gausesnio sniego šiuo laikotarpiu nenumatoma, tik kur ne kur gali lengvai pasnyguriuoti“, – sakė T. Kaunienė.
„Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s, ketvirtadienio popietę pasisuks iš rytų, šiaurės rytų, sustiprės iki 6–11 m/s. Temperatūra trečiadienio dieną laikysis apie 4–9, pajūryje 1–3 laipsnius šalčio. Ketvirtadienio naktį pašals iki 7–12, kai kur iki 15 laipsnių šalčio, dieną temperatūra nepakils aukščiau 5–10 laipsnių šalčio“, – tęsė ji.
Šaltis sustiprės: temperatūra naktį nukris iki 10–15, kai kur iki 16–18 laipsnių, dieną „kandžiosis“ 8–13 laipsnių šaltukas.
Nuo penktadienio danguje daugės pragiedrulių
Prognozuojama, kad penktadienį Lietuva pateks į Skandinavijos anticiklono pietrytinį pakraštį, danguje ims daugėti pragiedrulių.
„Žymesnio sniego nenumatoma. Pūs vidutinio stiprumo šiaurės rytų, šiaurės vėjas. Šaltis sustiprės: temperatūra naktį nukris iki 10–15, kai kur iki 16–18 laipsnių, dieną „kandžiosis“ 8–13 laipsnių šaltukas“, – teigė LHMT sinoptikė.
Jos teigimu, aukštesnio slėgio laukas turėtų išsilaikyti ir ateinantį savaitgalį. Dienomis vietomis truputį pasnyguriuos, tačiau stipresnių vėjų nenumatoma. Numatoma, kad šeštadienio naktį ir dieną šaltis dar sustiprės, tačiau sekmadienį jis turėtų truputį atslūgti.
