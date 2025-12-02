Dėl padidėjusios nikelio koncentracijos apribota Prastavonių vandenvietės veikla

Kaip pranešė tarnyba, cheminė tarša buvo nustatyta lapkričio pabaigoje atlikus šios vandenvietės geriamojo vandens tyrimus.
„Nuo 2025 m. gruodžio 1 d. Prastavonių vandenvietėje apribotas geriamojo vandens tiekimas žmonėms vartoti – vanduo negali būti geriamas, naudojamas ruošti maistui ar kitiems su maisto tvarkymu susijusiems veiksmams. Vanduo leidžiamas naudoti tik buitinėms reikmėms, kurioms geriamojo vandens kokybė nėra kritinė“, – pranešime pabrėžė VMVT.
Vandens tiekėjui „Radviliškio vandenys“ nurodyta nedelsiant ištirti reikalaujamų rodiklių neatitikties priežastis ir imtis veiksmų neatitikimams pašalinti.
Sprendimas dėl veiklos apribojimo galios tol, kol bus nustatyta, kad vandens kokybės rodikliai atitinka higienos normų reikalavimus, ir bus priimtas atskiras VMVT sprendimas dėl veiklos atnaujinimo.
