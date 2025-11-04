Dėl partnerystės – siūlymas

Pagal antradienį registruotas pataisas, partneryste būtų laikomas dviejų asmenų (partnerių) susitarimas dėl bendro gyvenimo „kuriant šeimos santykius, kuris grindžiamas partnerių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba, ryšiais ir savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas“.
Partneriais būtų laikomi asmenys, nustatyta tvarka įregistravę partnerystę.
Anot projektų autorių, tokiu būdu Civiliniame kodekse būtų įtvirtinamas registruotos partnerystės institutas.
„Nors faktiniai šeimos santykiai dėl savo neapibrėžtumo ir neatsekamumo į įstatymų projektais numatomą teisinį reguliavimą nėra įtraukiami, įtvirtinus registruotos partnerystės institutą atsiras daugiau teisinių įrankių teismuose nagrinėjant bylas dėl ginčų tarp asmenų, kurie gyvena faktinėje partnerystėje, dėl to, tikėtina, pagerės ir faktiškai bendrai gyvenančių asmenų teisinės padėties apibrėžtumas“, – teigiama projekto aiškinamajame rašte.
Siūloma įtvirtinti, kad partnerystė būtų lyčiai neutrali, tai yra partnerystę galėtų sudaryti ir skirtingų lyčių, ir tos pačios lyties asmenys.
Anot projekto, partnerystę galėtų sudaryti pilnamečiai asmenys, nesiejami giminystės ryšių, nesudarę santuokos tarpusavyje ar su kitais asmenimis asmenys, kurie taip pat nėra kitų asmenų partneriai.
Partnerystę patvirtinti turėtų notarai. Ji būtų registruojama bei įtraukiama į apskaitą Vedybų ir partnerystės sutarčių registro informacinėje sistemoje.
„Partneriai privalo būti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą gerbti, taip pat vienas kitą remti moraliai ir materialiai ir, atsižvelgiant į kiekvieno jų galimybes, prisidėti prie bendrų šeimos ar kito partnerio poreikių tenkinimo“, – nurodoma Civilinio kodekso pataisoje.
Numatyta, kad vienas partneris galėtų įgalioti kitą partnerį veikti jo vardu ir jam atstovauti.
Civilinio kodekso ir kitų įstatymų pataisas dėl partnerystės įteisinimo teikia socialdemokratai Laurynas Šedvydis, Ruslanas Baranovas, Birutė Vėsaitė, Modesta Petrauskaitė, Julius Sabatauskas, Algirdas Sysas, liberalai Simonas Gentvilas, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Simonas Kairys, konservatoriai Arūnas Valinskas, Matas Maldeikis.
