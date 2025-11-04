Raskevičius: tai yra geriausias projektas

„Seime registruotas įstatymo projektas, kuriuo siūloma reglamentuoti partnerystės institutą per Civilinio kodekso pataisas. Manau, kad tai yra geriausias kada nors registruotas įstatymo projektas, nes partnerystės santykiai aiškiai apibrėžiami kaip šeiminiai santykiai, o juos siekiama sureguliuoti ne atskiru įstatymu, o per nuoseklias ir sistemiškas Civilinio kodekso pataisas“, – antradienį savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje parašė politikas.
Anot jo, registruoti projektai visiškai įgyvendina Konstitucinio Teismo (KT) sprendimą, jog partnerystės institutas turi reguliuoti ne tik turtinius, bet ir moralinius partnerystės aspektus, užtikrinant partnerių orumą, privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.
„Džiaugiuosi, kad siūlomas įstatymo projektas siūlo ne daugiau kompromisų, o partnerystės santykių teisinį reguliavimą tokį, koks jis ir privalo būti. Praeityje nuolaidžiavimas oponentams, siekiant atremti jų nepagrįstus išvedžiojimus, esą partnerių gyvenimas nėra šeima, nedavė laukiamų rezultatų“, – teigė T. V. Raskevičius.
Politikas vylėsi, kad šiam projektui priimti užteks balsų parlamente.
„Kelias lengvas nebus, bet visos Lietuvos šeimos – tiek tos pačios lyties, tiek skirtingų lyčių – nusipelno deramos teisinės apsaugos. Ir tai tikrai yra reikalas, dėl kurio verta pakovoti visiems drauge, surėmus pečius ir suvienijus jėgas“, – tvirtino Laisvės partijos vadovas.
Kelias lengvas nebus, bet visos Lietuvos šeimos – tiek tos pačios lyties, tiek skirtingų lyčių – nusipelno deramos teisinės apsaugos.
Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas buvo įrašytas Laisvės partijos programoje, tačiau to pasiekti partijos atstovams Seime nepavyko, nepaisant to, kad praėjusią kadenciją jie buvo valdančiojoje daugumoje.
BNS rašė, kad antradienį grupė parlamentarų registravo įstatymų pataisų paketą, kuriuo numatoma lyčiai neutralią partnerystę įteisinti per Civilinį kodeksą.
Projektais siūloma įtvirtinti registruotos partnerystės institutą, sureguliuoti ne tik ūkinius partnerių santykius, bet ir nustatyti moralinius, vertybinius įsipareigojimus.
Šių metų balandį KT paskelbė, jog Seimas pažeidė Konstituciją, 24 metus neįvykdęs Civiliniame kodekse įrašyto įsipareigojimo patvirtinti atskirą įstatymą su detalesniu partnerystės reguliavimu, kad įsigaliotų kodekso normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos. Be to, konstatuota, jog partnerystė turi apimti ne tik skirtingų, bet ir tos pačios lyties asmenis.
Lyčiai neutralią partnerystę parlamente mėginta įteisinti ne kartą, bet nesėkmingai.
Praėjusią kadenciją Seime pradėti svarstyti du įstatymų projektai, susiję su skirtingų ir vienos lyties porų santykių reguliavimu – Civilinės sąjungos įstatymas ir Civilinio kodekso pataisos, įvedančios „artimojo ryšio“ sąvoką, tačiau pakeitimai nebuvo priimti.
(be temos)