Naujas partnerystės projektas kaitina politikus

Prieš metus liberalumo flagmanas T. V. Raskevičius buvo piktas.
„Socialdemokratai ne tai, kad nepadeda, bet tiesiog deda kryptingas pastangas, kad šitas įstatymo projektas būtų nepriimtas“, – 2024 m. yra sakęs Tomas Raskevičius.
O dabar socialdemokratai užregistravo tokį projektą, kad net konservatyvių vertybių sargyboje budinti Agnė Širinskienė ėmė ilgėtis T. V. Raskevičiaus. Tiesa, ne iki tiek, kad paskambintų.
„Nepaskambinau, bet man parašė jų kitas partijos narys ir paklausė, ar pasiilgau“, – pasakojo Seimo narė Agnė Širinskienė.
Atsirado nauja partnerystė.
„Bet pradedu galvoti, kad Laisvės partija nebuvo radikalumo viršūnė. Radikalumo viršūnė dabar prasideda“, – pridūrė A. Širinskienė.
Kai T. V. Raskevičius į šį Seimą nepateko, jo vietą užėmė socialdemokratas Laurynas Šedvydis. Bet šis socdemas eina toliau nei T. V. Raskevičius – jo siūlymas dar liberalesnis. Iš esmės partnerius prilygina sutuoktiniams.
„Santykiai priartinami prie šeiminių santykių. Tai nėra tiktai turtinių santykių sureguliavimas, nes Konstitucinis Teismas aiškiai pasakė, kad vien to nepakanka“, – aiškino Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Laurynas Šedvydis.
Tiesa, įsivaikinimo socdemai nenumato. Bet A. Širinskienė sako, po to tai būtų tik laiko klausimas.
„Kitaip tariant, jeigu leidi sutuoktiniams įsivaikinti, tai neišvengiamai teismas išaiškins, kad būtų leidžiama įsivaikinti ir homoseksualiems asmenims“, – kalbėjo A. Širinskienė.
Projektą į Seimo salę planuojama atnešti dar šią sesiją. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė iškart pareiškė, kad nepalaikys. Bet tolesnis likimas priklausys ne nuo jos, o nuo didžiosios Seimo frakcijos. Socialdemokratai turi 52 balsus.
„Dalis palaikys tikrai. Tikiuosi, kad didesnė“, – teigė socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė.
Kai kurie socdemai atrodo sutrikę. Frakcijoje diskusijos nebuvo.
„Man tai – naujiena. Tik antradienį vakare pamačiau žinutę, kad yra užregistruotas šis įstatymo projektas“, – sakė Seimo narė Indrė Kižienė.
„Neskaičiau dar, kas yra pateikta. Ar tie pateikti siūlymai atliepia mano supratimą ir sprendimus, kurie turėtų būti. Reikia pažiūrėti, kaip ten perspjauna Laisvės partiją“, – svarstė Seimo narys Robertas Kaunas.
Per 30 socdemų – iš vienmandačių. Iš savo regionų jie atsiveža įvairių nuomonių. Dažnai – konservatyvių.
„Aišku, regionai mūsų... Bandome atrodyti konservatyvūs ir dievobaimingi, bet kažkaip gyvename su nuodėmėm, tai kodėl kitus turime kaltinti?“ – kalbėjo Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas.
Iki šiol abejota, ar nuosaikesnei – T. V. Raskevičiaus versijai – šiame Seime balsų užtektų. O jo versija jau perėjusi dvi stadijas iš trijų.
„Visada galima apsistoti prie kompromisinio varianto, kuris praėjusią kadenciją praėjo svarstymo stadiją ir kur apskritai liko tik priėmimo balsavimas“, – teigė liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Tad galbūt to ir siekiama – eskaluoti, kad po to būtų galima deeskaluoti? Kaip daro kare.
Buvusio ir – tikėtina – būsimo krašto apsaugos ministrų nuomonės čia skiriasi.
„Taip, derybinė pozicija – gali būti ir taip. Užkeli kartelę, pamatai, kad ta kartelė, kur nebus pasiekta, tada nuleidi kartelę ir bandai priimti mažesnį variantą“, – aiškino L. Kasčiūnas.
„Nenustebčiau. Su šita valdančiąja dauguma gali būti. Tik tos manipuliacijos yra tikrai negarbingos. Ponia Vilija Blinkevičiūtė rinkimų kampanijos metu tokių dalykų nežadėjo“, – sakė A. Širinskienė.
Tiesa, ponia Blinkevičiūtė žadėjo ir kad bus premjerė.
