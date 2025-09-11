Pirmas kartas Lietuvoje: Karolinai ir Eglei įteiktas pažymėjimas, patvirtinantis jų partnerystę

„Šiandien Vilniaus miesto rotušėje Karolinai ir Eglei buvo įteiktas pažymėjimas, patvirtinantis jų partnerystę – pirmą kartą Lietuvos istorijoje po teismo sprendimo, pripažįstančio tos pačios lyties porą. Tai istorinis momentas, svarbus ne tik Karolinai ir Eglei, bet ir visai mūsų visuomenei. Nuoširdžiai sveikinu jus abidvi – jūsų istorija yra įkvėpimas daugeliui. Šis teismų žingsnis yra aiškus signalas parlamentui – privalome nebeatidėliodami įteisinti lygiavertį visų porų pripažinimą. Turime imtis atsakomybės“, – ketvirtadienį feisbuke rašė L. Šedvydis.
Pasveikino ir Vilniaus meras
Kaip pranešė Vilniaus miesto savivaldybė, rugsėjo 9 d. įsiteisėjus Lietuvoje priimtam teismo sprendimui dėl pirmosios partnerystės įregistravimo, Karolina ir Eglė yra pripažintos partnerėmis. Ketvirtadienį tai buvo simboliškai paminėta Vilniaus rotušėje.
„Lietuva yra teisinė valstybė – teismų sprendimai čia yra vykdomi, o žmogaus teisės gerbiamos. Visada sakiau, kad Vilnius yra laisvas miestas ir jame savais turi jaustis visi norintys čia kurti savo gyvenimą, prisidėti prie paties Vilniaus kūrimo. Atliepiant šį principą man buvo svarbu simboliškai pasveikinti pirmąją Lietuvoje pripažintą partnerių porą. Linkiu, kad šis pavyzdys įkvėptų ir padrąsintų kitus – Vilniuje gerbiami turi būti visi“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Vykusio susitikimo metu tiek partnerės, tiek jų atstovas pasidžiaugė įvykusiais pokyčiais, pasidalino savo mintimis.
Vilniaus miesto apylinkės teismas rugpjūtį tenkino minėtų pareiškėjų prašymą pripažinti jų bendrą gyvenimą partnerystės forma ir įpareigojo valstybę šiuos santykius įregistruoti.
Ši byla buvo inicijuota po to, kai balandį Konstitucinis Teismas (KT) atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus.
KT paskelbė, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti.
Be to, prieštaraujančiu pagrindiniam įstatymui pripažinta Civilinio kodekso nuostata, kad normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos įsigalioja nuo atskiro įstatymo, reglamentuojančio partnerystės įregistravimą, įsigaliojimo momento.
