Esant ekstremaliai situacijai kariams ketinama suteikti papildomų galių

Po pateikimo tokiam Seimo nutarimo projektui pritarta bendru sutarimu, jam pritaikyta skubos tvarka, todėl į parlamento salę jis turėtų grįžti kitą savaitę.
Pristatydamas pataisas krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sakė, jog projektas parengtas atsižvelgiant į antradienį paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir Nacionalinės saugumo komisijos siūlymą.
Pagal projektą, su pasieniečiais ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnais budintys kariai tris mėnesius galėtų duoti privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims, persekioti ir sulaikyti asmenis, nevykdančius privalomų nurodymų arba įtariamus padarius nusikaltimą.
Pasak viceministro, trys mėnesiai yra maksimalus Karinės jėgos naudojimo statute nustatytas terminas.
„Vėliau, esant poreikiui, vėl gali būti pratęsiamas iki trijų mėnesių tiek kartų, kiek reikalinga šiai situacijai suvaldyti“, – aiškino jis.
Pakeitimais taip pat siūloma kariams suteikti teisę laikinai apriboti galimybę patekti į tam tikrą teritoriją ar patalpą, sustabdyti joje vykdomus darbus, tam tikroje teritorijoje apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą.
Jie galėtų tikrinti dokumentus, atlikti asmens apžiūrą, patikrinti jų turimus daiktus, sustabdyti, tikrinti ir apžiūrėti transporto priemones, jose esančius krovinius, bagažą, panaudoti specialiąsias priemones.
„Šios teisės būtinos siekiant užtikrinti, kad kariai galėtų teikti pagalbą taikant šias kontrolės priemones, atliekant paieškos, patikrinimų ir kitus veiksmus likviduojant šią ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius“, – kalbėjo K. Aleksa.
BNS rašė, kad gruodžio 3 dieną Lietuvos kariuomenės vienetai pradėjo teikti paramą policijos pareigūnams, siekiant prisidėti prie kontrabandos balionais iš Baltarusijos užkardymo.
Suformuoti pajėgumai pasitelkti iš Sausumos pajėgų, Karo policijos, Karinių oro pajėgų ir Logistikos pajėgų karių, jie kartu su policijos pareigūnais atlieka užduotis.
Kariuomenė taip pat remia Valstybės sienos apsaugos tarnybą (VSAT) atliekant sausumos sienos apsaugos užduotis, Karinių oro pajėgų kariai vykdo kovinį budėjimą – antžeminės oro gynybos užduotį ties šalies siena su Baltarusija.
Užkardyti kontrabandą oro keliu vidaus reikalų ministro įsakymu yra sudaryta jungtinė tyrimo grupė, kurioje dirba VSAT, policijos, muitinės ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.
BNS skelbė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais trikdė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Vilniui dėl to kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, dabar Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
(be temos)