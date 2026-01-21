Europos Parlamentas aptars situaciją Lietuvoje dėl nacionalinio transliuotojo pataisų

Kaip praėjusią savaitę BNS sakė Europos liaudies partijos frakcijai priklausanti europarlamentarė Rasa Juknevičienė, trečiadienį vyksiančius debatus lydės ir rezoliucija.
„Kai yra rezoliucija, (...) tada jau būna balsavimas viso parlamento ir tada jau būna viso parlamento nuomonė. Kadangi trečiadienį bus debatai, tai ketvirtadienį bus balsuojama jau dėl rezoliucijos“, – nurodė ji.
Ji buvo viena iš šešių Lietuvos EP narių, kurie dukart kreipėsi į Europos Komisiją (EK), prašydami įvertinti įstatymo pataisas, kuriomis siūlyta palengvinti LRT vadovo atleidimo tvarką.
Tuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas europarlamentaras Aurelijus Veryga numatomus debatus yra pavadinęs „pamazgų pylimo ant Lietuvos seansu“.
BNS rašė, kad valdantieji socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“ siekia palengvinti LRT vadovo atleidimo tvarką. Jie siūlo, jog visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius anksčiau laiko gali būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus ne mažiau kaip septyniems tarybos nariams iš 12, jeigu nepatvirtinama metinė transliuotojo veiklos ataskaita arba jeigu jis netinkamai atlieka funkcijas.
Šiuo metu galiojančiame LRT įstatyme nustatyta, kad generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Pirmadienį į Seimą buvo atvykusi ir Venecijos komisijos delegacija, kuri aiškinosi galimą grėsmę žiniasklaidos laisvei.
Šiuo metu Seime dirba LRT valdyseną peržiūrinti darbo grupė. Pagal reglamentą, ji turės pateikti išvadas ir siūlymus. Tiesa, lieka neaišku, kokia forma jie bus pateikti.
Dėl grėsmės žodžio laisvei gruodį prie Seimo surengti keli protesto mitingai, juose dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
