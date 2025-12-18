Generalinė prokurorė: susiduriame su didele problema

„Dėl sankcijų kalbant, tai susiduriame su didele problema, kadangi mes neturime ekspertų, kurie galėtų nustatyti, kad ta prekė, kuri gabenama, yra dvigubos paskirties“, – ketvirtadienį susitikime su Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija sakė N. Grunskienė.
„Kažkokioms prekėms turime (ekspertų – BNS), bet tos prekės labai įvairios, ekspertas turi pasakyti, kad ta prekė yra dvigubos paskirties, trūkumas tų specialistų ir neturint tokios išvados mes negalime konstatuoti, kad jos yra pažeidžiant sankcijas vežamos tos prekės“, – kalbėjo ji.
Neturime ekspertų, kurie galėtų nustatyti, kad ta prekė, kuri gabenama, yra dvigubos paskirties.
Kaip rašė BNS, gegužę Seimas praplėtė baudžiamąją ir administracinę atsakomybę už bet kokius tarptautinių sankcijų pažeidimus ar apėjimus.
Tarptautinių sankcijų pažeidimu laikomas neteisėtas elgesys, kuriuo pažeidžiamos Lietuvoje galiojančios tarptautinės sankcijos, o tokie pažeidimai būtų, pavyzdžiui, sudarius sąlygas naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais sankcionuotiems asmenims, neįšaldyta nuosavybė, jiems teikiamos paslaugos ir kita.
Už disponavimą apribotu turtu, uždraustų paslaugų teikimą, Lietuvos sienos kitimą bus baudžiama penkerių metų laisvės atėmimu.
Taip pat įteisinama specialioji apsauga pranešėjams, informavusiems apie tarptautinių sankcijų pažeidimus.
