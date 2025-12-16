Grunskienė: aš teismų sprendimus vykdau, bet kartais jų nesuprantu

„Aš teismo spendimus vykdau, bet man jie nesuprantami“, – per susitikimą su Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuva“ atstovais Seime antradienį sakė N. Grunskienė.
Kalbėdama apie tai, su kuo susiduria būdama prokuratūros vadove, N. Grunskienė pasakojo, jog siekia, kad prokurorai dirbtų operatyviai, kokybiškai, tačiau kartais teismai priima sprendimus, kuriuose nurodo, kad prokuroras yra savarankiškas ir pretenzijos dėl tyrimų jam negali būti reiškiamos.
„Tikslas yra, kad tyrimai vyktų sparčiai ir kokybiškai. Nesuprantu teisingumo po 10 metų, kuomet 10 metų vyksta tyrimas ir po arba nutraukiamas, arba priimami kiti sprendimai – nesupratau, netoleravau ir netoleruoju. Kiekvienas žmogus nori, kad greitai vyktų procesas. Nesuprantu, kai žmogus turi samdyti advokatą 3-4 kartus tam, kad jis rašytų skundą ir būtų panaikintas neteisėtas prokuroro sprendimas. Nesuprantu tokio dalyko. Bet kai teismas konstatuoja, kad prokuroras yra savarankiškas ir jis gali nevykdyti teismo nutarčių, man tai nesuprantama“, – susitikime su frakcija kalbėjo generalinė prokurorė.
„Pavyzdys: tris kartus buvo naikintas prokuroro nutarimas, teismas nurodė, kas nepadaryta. Ir trečioje nutartyje buvo parašyta, kad prokurore, jūs nepadarėte pirmoje ir antroje nutartyje nurodytų veiksmų. Aš konstatavau pažeidimą, bet teismas pasakė, kad nutartis yra privaloma, bet prokuroras yra savarankiškas. Nekvestionuoju teismo nutarties, bet man tai nesuprantama“, – pridūrė ji.
Dėl prokurorams skiriamų nuobaudų kritikuota prokuratūros vadovė parlamentarams priminė atvejį, kai į pareigūnus kreipėsi anksčiau už nužudymą teisto sūnaus nuolat mušama motina. Buvo pradėti keturi ikiteisminiai tyrimai, tačiau į vieną jie nebuvo sujungti, nesikreipta dėl griežtesnės kardomosios priemonės smurtautojui. Galiausiai sūnus motiną nužudė.
„Neturime taip dirbti“, – pripažino N. Grunskienė.
ELTA primena, kad prezidentas Seimui antrajai kadencijai teikia N. Grunskienės kandidatūrą į generalinius prokurorus.
Pasak šalies vadovo Gitano Nausėdos, N. Grunskienės kompetencija ir profesinė patirtis nekelia abejonių, ji yra vertinama kolegų prokurorų ir kitų teisininkų, pasižymi aukštais moralės ir skaidrumo standartais. Dabartinė N. Grunskienės kadencija baigsis kitų metų sausio 13 d.
Dalis profesinės sąjungos prokuratūros vadovę kritikuoja dėl prokurorams tarnyboje skirtų nuobaudų, kurias teismai vėliau panaikino. Tuo metu vyriausieji prokurorai iš regionų sako, kad dalies profesinės sąjungos narių reiškiami priekaištai yra nepagrįsti – vadovė reikšmingai prisidėjo prie ikiteisminių tyrimų kokybės ir operatyvumo, kompetentingų ir stiprių darbuotojų pritraukimo į prokuratūrą, jos stiprinimo ir skaidrinimo. Be to, N. Grunskienė dėl savo veiklos jau yra vertinama ir tarptautiniu lygiu.
N. Grunskienė generaline prokurore paskirta 2021 m. sausį. Anksčiau ji vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūrai, daugiau nei 10 metų dirbo Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų skyriuje.
