 Į Lietuvą skridęs ispanų gynybos ministrės lėktuvas prie Rusijos patyrė GPS trukdžių

2025-09-24 13:56
BNS inf.

Į Lietuvą trečiadienį ryte skridęs ispanų gynybos ministrės Margaritos Robles lėktuvas šalia Rusijos Kaliningrado srities patyrė GPS trukdžių, pranešė ispanų naujienų agentūra „Europa Press“ ir naujienų agentūra „Reuters“.

Margarita Robles
Margarita Robles / Scanpix nuotr.

Incidento metu buvo bandoma išjungti Ispanijos oro ir kosmoso pajėgoms priklausančio lėktuvo A330, kuris skrido į Šiaulių oro bazę, GPS.

Pranešama, kad to padaryti nepavyko, nes lėktuvas gauna signalus iš karinio palydovo.

Ispanijos gynybos ministerija patvirtino šį „Europa Press“ pranešimą.

Lėktuvo vadas neteikė didelės reikšmės incidentui ir sakė, kad tai yra įprasta skrendant šalia Kaliningrado srities tiek civiliniams, tiek kariniams lėktuvams.

Lėktuvu taip pat skrido Lietuvoje dislokuotų ispanų karių artimieji ir žurnalistai, lydintys ministrę jos vizito metu.

M. Robles trečiadienį Šiauliuose susitinka su Lietuvos krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene.

Šiuo metu Šiauliuose dislokuoti Ispanijos karinių oro pajėgų nariai devintą kartą dalyvauja NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse. Ispanijos kontingentas remia čia dislokuotas Vengrijos karines oro pajėgas.

balalaika
Kada jau kacapai bus išspirti iš Europos?
1
0
