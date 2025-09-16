Įtampa ore: NATO naikintuvai per savaitę net devynis kartus lydėjo Rusijos lėktuvus

Ministerijos duomenimis, rugsėjo 9 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti neatpažinto objekto, galimai įskridusio iš Baltarusijos ir skridusio vakarų kryptimi. Naikintuvai nuskrido į nurodytą poziciją, tačiau jokio skraidančio objekto neaptiko.
Tą pačią dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti RF orlaivio IL-76, skridusio maršrutu Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė – Rusijos Federacija. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.
NATO oro policijos naikintuvai taip pat skrido atpažinti RF orlaivio TU-154, skridusio maršrutu RF – tarptautinė oro erdvė – Kaliningrado sritis. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, su skrydžio planu, radijo ryšį su RSVC palaikė. Dar atpažintas RF orlaivis IL-20, skridęs maršrutu RF – tarptautinė oro erdvė – Kaliningrado sritis. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.
Rugsėjo 10 dieną NATO oro policijos naikintuvai kilo tris kartus vietovės išžvalgymui, ieškant neatpažinto objekto.
Rugsėjo 13 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti RF orlaivio SU-35S, skridusio maršrutu RF – tarptautinė oro erdvė – Kaliningrado sritis. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVS nepalaikė.
Tą pačią dieną taip pat kilta atpažinti orlaivio TU-154, skridusio maršrutu Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė – RF. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.
Rugsėjo 14 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti galimai skraidančio objekto, įskridusio į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos. Taikinio skrydžio rajone aptikti tik debesys.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos, Italijos kariai.
