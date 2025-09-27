Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus perkeltas iš reanimacijos: ligoninėje liks dar savaitę

„Jo Ekscelencija Valdas Adamkus lieka gydytis Santaros klinikose – iš reanimacijos perkeltas į skyrių, kuriame gydymą planuojama tęsti artimiausią savaitę. Prezidento būklė stabili“, – informavo ji.
Į Santaros klinikas V. Adamkus dėl infekcijos paguldytas ketvirtadienio vakarą.
Buvęs prezidentas pastarąjį kartą hospitalizuotas kovą, kai jam vykdyti profilaktiniai patikrinimai, tuomet sveikatos pablogėjimų nebuvo. Prieš tai sausį V. Adamkus buvo paguldytas į ligoninę dėl sumušimų, kai parkrito namuose.
98-erių V. Adamkus Lietuvos prezidento pareigas ėjo dvi kadencijas: 1998–2003 metais ir 2004–2009 metais.
Naujausi komentarai