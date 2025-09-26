Valdas Adamkus – reanimacijoje

Tai BNS penktadienį patvirtino V. Adamkaus atstovė Božena Bagonaitienė, plačiau nekomentavusi kadenciją baigusio prezidento būklės.
„Taip, galiu patvirtinti. Visą kitą informaciją pateiks Santaros klinikos“, – nurodė ji.
Kaip pranešė Santaros klinikos, į šią gydymo įstaigą sunegalavęs V. Adamkus kreipėsi ketvirtadienio vakarą.
„Įtarus infekcinį susirgimą, V. Adamkus hospitalizuotas tyrimams ir gydymo strategijai parinkti. Prezidento būklė stabili“, – teigiama Santaros klinikų žinutėje.
Naujienų portalo „Lrytas“ šaltinių ligoninėje duomenimis, V. Adamkus gydomas reanimacijoje.
Buvęs šalies vadovas pastarąjį kartą hospitalizuotas kovą, kai jam vykdyti profilaktiniai patikinimai, tuomet sveikatos pablogėjimų nebuvo. Prieš tai sausį V. Adamkus buvo paguldytas į ligoninę dėl sumušimų, kai parkrito namuose.
98-erių V. Adamkus Lietuvos prezidento pareigas ėjo dvi kadencijas: 1998–2003 metais ir 2004–2009 metais.
