Valdas Adamkus toliau lieka ligoninėje

„Jo Ekscelencijos Valdo Adamkaus sveikatos būklė stabili, tačiau, medikų sprendimu, reikalingas tolimesnis gydymas stacionaro sąlygomis. Prezidentas lieka Santaros klinikose iki kitos savaitės“, – teigiama Santaros klinikų žinutėje.
Į Santaros klinikas V. Adamkus dėl infekcijos paguldytas praėjusią savaitę.
Buvęs prezidentas pastarąjį kartą hospitalizuotas kovą, kai jam vykdyti profilaktiniai patikrinimai, tuomet sveikatos pablogėjimų nebuvo. Prieš tai sausį V. Adamkus buvo paguldytas į ligoninę dėl sumušimų, kai parkrito namuose.
98-erių V. Adamkus Lietuvos prezidento pareigas ėjo dvi kadencijas: 1998–2003 metais ir 2004–2009 metais.
