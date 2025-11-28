Kaip apsaugoti savo turtą žiemą: draudikų patarimai

Apie tai plačiau pasakojo „Compensa Vienna Insurance Group“ atstovė Julija Judickienė.
– Ką svarbu žinoti gyventojams, kai atkeliauja toks sniegas?
– Svarbiausia pasirūpinti savo turtu ir automobiliais. Tai dvi sritys, kurioms dėl sniego dažniausiai įvyksta draudžiamieji įvykiai. Kalbant apie turtą, reikėtų patikrinti stogą, langus, ar konstrukcijos yra tvarkingos ir atlaikys sniego svorį. Automobilių savininkams svarbu įvertinti padangų būklę, pasirinkti saugų greitį ir, jei įmanoma, atidėti keliones.
– Kaip dažnai pasitaiko atvejų, kai sniegas padaro žalos, nors žmogui atrodė, jog stogas buvo tvarkingas?
– Pasitaiko, tačiau dažniausiai problemos kyla dėl neprižiūrėtų konstrukcijų. Draudimas kompensuoja netikėtus įvykius, todėl jei namas ilgą laiką neprižiūrėtas, tai jau nėra laikoma netikėtu įvykiu. Todėl rekomenduojame prevenciškai apžiūrėti stogą, konstrukcijas, ar nėra prasidėjusių pažeidimų.
– Kokios žalos sniegas dažniausiai pridaro automobiliams?
– Dažniausiai tai eismo įvykiai – smulkios avarijos slidžiame kelyje. Kita dažna žala – ant automobilių užkrentančios medžių šakos ar net patys medžiai.
– Kaip elgtis, kai ant automobilio užkrito šaka ar medis?
– Jei įmanoma, reikėtų vengti statyti automobilius po medžiais, juolab kai išsiųsti perspėjimai apie snygį. Tačiau jei įvykis jau nutiko, pirmiausia svarbu padaryti nuotraukas arba vaizdo įrašą – automobilio, šakos, aplinkos. Tuomet pranešti apie įvykį draudikui.
– Kokie įrodymai būtini, kad draudimas pripažintų žalą, padarytą sniego?
– Reikia užfiksuoti įvykio aplinkybes: nuotraukas iš kelių kampų, vaizdo įrašą. Svarbu parodyti aplinką, kaip stovėjo automobilis, kas ant jo užkrito. Be to, būtina imtis veiksmų, kad žala neplistų. Jei, pavyzdžiui, stogas prakiuro ir prognozuojamas lietus, reikia uždengti pažeistą vietą, kad nebūtų dar didesnių nuostolių.
