Lietuvoje – retas reiškinys: galimos mirtinos avarijos arba kitokios nelaimės

Anot meteorologo, angliškai jis vadinamas „whiteout“, o lietuviškas jo pavadinimas mažiau žinomas – baltoji tamsa arba baltasis užtemimas.
„Tai yra dažniausiai poliariniuose regionuose pasitaikantis reiškinys, kuomet neina atskirti, kur yra dangus ir kur žemė (nesimato horizonto linijos)“, – aiškino G. Valaika.
Jis pažymėjo, kad baltas, šviesus aplinkos vaizdas sudaro sąlyginai gero matomumo iliuziją, todėl esant šiam reiškiniui (pūgos arba tiršto rūko metu) galimos mirtinos avarijos arba kitokios nelaimės.
„Neturint jokių orientyrų, galima pasiklysti net pažįstamoje vietovėje, nes tampa daug sunkiau suvokti matomą erdvę. Dėl prasto matomumo judant didesniu greičiu (ypač sniegu padengtame kelyje) atrodo, kad kliūtys išdygsta visiškai netikėtai. Todėl išauga skaudžių nelaimių tikimybė“, – teigė meteorologas.
Po įrašu pasipylė tautiečių, susidūrusiu su šiuo reiškiniu, komentarai. Automobiliu šiandien keliavę gyventojai patvirtino meteorologo įspėjimus – sąlygos itin sudėtingos. Kai kurie dėl itin prasto matomumo sunkiai pažino gerai žinomą kelią namo, kitiems vairuoti buvo „nejauku“.
„Vilniaus rajone važiavau apie 16 val., tas pats buvo, viskas balta, nieko nesimatė“, – pasakojo moteris.
Tuo tarpu kitas vyras pažymėjo, kad „važiuoti tikra tragedija, jei nėra kelkraštyje kokių nors orientyrų.“
„Ryte iš Širvintų rajono važiavome tokiame tirštame rūke, kad realiai buvo baisu kažką sutikti. Matomumas gal nesiekė dešimt metrų nuo kapoto. Važinėju daug, kasdien ir gamta man ne naujiena, bet rūkas buvo tikrai „riebus“, – patirtimi dalijosi dar viena moteris.
