Karininkas: J. Prigožinas niekam nevadovavo ir nieko nevaldė, tai buvo šou

– Gal „Wagner“ grupuotė visgi turi savyje jėgos ir kitų lyderių iš vidaus, kurie galėtų pakeisti Jevgenijų Prigožiną ir grupuotė vėl būtų stipri? Ar čia viskas yra Kremliaus rankose ir Maskva yra gudresnė bei stipresnė?

– Žiūrint, kaip J. Prigožino grupuotė veikia, kaip ji buvo įkurta, kokie buvo kelti tikslai, uždaviniai, kokios funkcijos, tai matome, kad tai yra tiesiog vienas FSB projektų, kad turėtų įrankį Afrikoje, kuris leistų valdyti tas Afrikos šalis, tiksliau, valdyti resursus, nes esminis klausimas buvo resursai.

Žinoma, kad pradėjus karinę invaziją Ukrainoje, šita grupuotė buvo panaudota kamšyti skyles, kurios atsivėrė turbūt nelabai tikintis ir nelabai numatant Rusijos generaliniam štabui, Rusijos kariuomenei ir jie tą funkciją atliko.

Ar dabar bus jiems keliami kiti uždaviniai, ar jie bus paleisti, čia, matyt, yra antraeilis klausimas. Klausimas yra, kas sumanyta Kremliui? Ką norima parodyti? O norima parodyti tokį labai akivaizdų dalyką, kad Vladimiras Putinas iki 2036 metų gali būti ramiai „renkamas“ prezidentu, nes jis valdo situaciją, jis pašalino savo „konkurentą“. Aš visada laikausi tos versijos, kurią pagrindžia paprasti faktai, ne tai, kas yra kalbama, ne tai, kas dezinformuojama, o faktai rodo, kad tiek V. Putinas, tiek J. Prigožinas, tiek visa grupuotė yra valdoma Kremliaus režimo.

Kaip bebūtų šiuo metu yra du variantai. Vienas variantas – mes matysime seriją numeris du, kai J. Prigožino samdiniai pajuda link Kremliaus ir ten jie greičiausiai bus sutriuškinti, taip parodant, kad iš tiesų Rusijos caras valdo situaciją, ir, be abejo, kad jį remia kariuomenė, nes kuriamas tas vaizdas, kad Rusijos kariuomenė, turiu omenyje, generalinį štabą, nepalaiko V. Putino arba bent jau užima tokią neutralią poziciją, dabar mes matome, kad iš karto numušus lėktuvą yra pareiškiama, kad lėktuvas buvo numuštas priešlėktuvine ginkluote, suprantama, kad tai padarė ne kažkokie samdomi teroristai, bet greičiausiai Rusijos karinės pajėgos.

– Kaip jūs spėtumėte, ar liks „Wagner“ kovotojų Baltarusijoje ir kiek jų liks?

– Neturiu to kamuolio, kur galima matyti visą ateitį, bet čia klausimas yra toks, ar vis dėlto bus taip, kad „Wagner“ samdiniai patraukia į Kremlių ir ten yra sutriuškinami arba pakeičia V. Putiną, kas yra mažiau tikėtina, bet neatmestina, priklausomai nuo to, kas dabar yra įrašyta FSB darbotvarkėje. Arba vis dėlto tai bus išnaudojama kaip, geriau, kad taip nebūtų, aš nepanikuoju ir nekeliu nerimo, bet gali būti laikomasi to prieš tai labai jau bandyto įpiršti Vakarams požiūrio, kad „Wagner“ yra nevaldoma grupuotė. Šiuo atveju visiškai akivaizdu, kad galima tą padaryti. J. Prigožino nebėra, jų niekas nebevaldo ir jie gali pradėti rengti provokacijas mūsų arba Lenkijos pasienyje, NATO pasienyje, tai irgi gali būti, bet palaukime, nesigąsdinkime, tiesiog reikia būti pasiruošus atremti grėsmes.

– Kaip keisis situacija Ukrainos fronte ir Afrikoje, kur pats J. Prigožinas ir jo samdomi žudikai buvo labai aktyvūs, nes turėjo daug verslo interesų?

– Ukrainai, manau, neturės didesnio poveikio. Reikia suprasti, kad J. Prigožinas niekam nevadovavo ir nieko nevaldė, tai, kad jis vaikščiojo apsikarstęs ginklais, neperšaunama liemene ir prie žemėlapio kažką baksnojo, tai čia yra šou, tiesiog dezinformacija. Psichologinės operacijos, kurios parodo, kad šitas žmogus kažkam vadovauja, bet, be abejo, kad kažkas turi imtis lyderio vaidmens, turiu omeny, to šou vaidmens. Arba tai bus surasta, arba Kremlius nusprendė sudaužyti visiškai samdinius, o tokiu atveju, mes vėl matysime nesėkmingą žygį į Maskvą, taip stiprinant V. Putino pozicijas.

Aš manyčiau, kad Afrikoje jie turėtų toliau tęsti savo darbą, nes vis dėlto, reikia suprasti, kad didžioji dalis tų jiems skiriamų užduočių yra susijusios su resursais Afrikoje, jei mes šiandien matome įvykius Nigeryje, tai vėlgi yra susiję su Iranu, su branduoliu kuru, kuris yra vienas iš Rusijos pajamų šaltinių. Vakarai netaiko sankcijų branduoliniam kurui. Rusija pernai iš jo uždirbo virš dviejų milijardų.