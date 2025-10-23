Kariuomenė: du Rusijos orlaiviai pažeidė Lietuvos oro erdvę, pakelti NATO naikintuvai

Jos duomenims, apie 18 val. Karinės oro pajėgos fiksavo valstybės sienos pažeidimą ties Kybartais.
Kaip nurodė kariuomenė, galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdęs naikintuvas SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 apie 700 metrų įskrido į Lietuvos teritoriją ir pasišalino joje išbuvę apie 18 sekundžių.
„Reaguojant į incidentą į orą pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą ir šiuo metu atlieka patruliavimą ore incidento vietoje“, – nurodė kariuomenė.
Įvykį pasmerkė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė Inga Ruginienė, pažeidimą vadinę grubiu, o Rusiją – besielgiančią kaip teroristinė valstybė, nepaisančią tarptautinės teisės bei kaimyninių šalių saugumo.
Tai – vienas iš daugelio pastaruoju metu Rusijos sukeltų oro erdvės pažeidimų Europoje, kurstančių nuogąstavimus, kad Maskva išbando Vakarus „pilkojoje zonoje“ tarp karo ir taikos.
BNS rašė, kad rugsėjį trys rusų naikintuvai MiG-31 pažeidė Estijos oro erdvę virš Suomijos įlankos, kur išbuvo 12 minučių. Dėl šių veiksmų Lietuva ir Latvija, remdamos Estiją, pareiškė protestą Rusijai.
Be to, Lenkijoje rugsėjį fiksuoti oro erdvės pažeidimai Rusijos dronais, kai jų įskrido apie 20. Lietuvos oro erdvę vasarą buvo pažeidę du rusiški dronai, kurių vienas turėjo sprogmenų.
Danijoje, Vokietijoje ir Belgijoje pastaruoju metu buvo pastebėta neatpažintų bepiločių orlaivių.
Reaguodama į šiuos įvykius NATO pranešė apie operaciją „Eastern Sentry“ (liet. „Rytų sargyba“), kuria siekiama stiprinti Aljanso rytinio flango gynybą.
