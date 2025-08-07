 Kateris iš Rusijos pažeidė valstybės sieną Kuršių mariose

2025-08-07 16:49
Saulius Jakučionis (BNS)

Rugpjūčio pradžioje pramoginis kateris iš Rusijos pažeidė Lietuvos valstybės sieną Kuršių mariose, tačiau netrukus sugrįžo į Kaliningrado sritį, BNS ketvirtadienį patvirtino Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovas Rustamas Liubajevas.

Kateris iš Rusijos pažeidė valstybės sieną Kuršių mariose / Asociatyvi K. Vanago / BNS nuotr.

„Tai buvo pramoginis kateris, – teigė pareigūnas. – Įvyko pažeidimas, kurį fiksavo mūsų tarnybos ir atitinkamai į jį sureagavo“.

Pasak jo, pažeidimas buvo trumpalaikis, kateris netrukus grįžo į Rusijos teritorinius vandenis.

R. Liubajevas teigė, kad dėl incidento kreiptasi į Rusijos pasieniečius, jie irgi pripažino įvykusį pažeidimą.

Preliminariais duomenimis, pažeidimas buvo netyčinis.

„Dėl navigacinių trikdžių tokių atvejų kartais pasitaiko, kad žmonės, būdami pasienio vandenyse, ne visada susiorientuoja dėl slopinamų signalų“, – sakė VSAT vadovas.

„Mūsų tarnyba suveikė tinkamai: pažeidimas fiksuotas, atlikti veiksmai, šiuo metu atliekamas aplinkybių patikslinimas ir sprendžiama dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“, – pridūrė jis.

Anot R. Liubajevo, pareigūnai įsitikinę, jog valstybės sieną pažeidė kateris, jame buvo žmonių.

Šiame straipsnyje:
pramoginis kateris
Rusija
Lietuvos valstybės siena
Kuršių marios

