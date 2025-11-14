Kelininkai darbui jau pasiruošę: žiema neužklups netikėtai

Vilniaus miesto aplinkos skyriaus vedėjas Gintautas Runovičius, galima sakyti, paneigia populiarų juokelį apie tai, kad žiema kelininkus ir vėl užklupo netikėtai. Jis sako, kad kelininkai jau pasiruošę darbui žiemos sezonu ir priduria, kad vos baigiasi viena žiema – tuoj pat pradedama ruoštis kitai, taigi pasiruošimas vyksta visus metus.
Jis sako, kad kelininkai išmoko praėjusio sezono pamokas.
Visas reportažas – „Žinių radijo“ vaizdo įraše:
„Daug kas sakytų, kad praėjusi žiema buvo lengva, tačiau įmonių, dirbančių kelininkystės srityje, manymu, ji buvo sudėtinga jau vien todėl, kad dienos metu pasikeisdavo daug ciklų – kai per vieną parą gali ir lyti, ir šalti, ir snigti, ir t. t. Be to, iš praėjusių metų išmokome tiksliau nustatyti minimalų ir maksimalų druskos išbėrimo poreikį“, – teigia G. Runovičius.
Jis paaiškina, kad perkant druską pirmiausia vertinamas jos švarumas, norima, kad būtų kuo mažiau žemės priemaišų. Pagrindinės šalys, iš kurių Lietuva perka druską, yra Vokietija ir Marokas.
G. Runovičius informuoja, kad kelius prižiūrinčios įmonės jau apsirūpinusios druska, be to, jos kiekis pildomas ir sezono metu, įvertinus poreikį.
„Grinda“ šiuo metu jau turi sukaupusi apie 8 tūkst. tonų druskos. Kiekvienas rangovas jos perka tiek, kad nepritrūktų“, – patikina specialistas.
Sinoptikai sako, kad sniego sulauksime jau kitą savaitę.
