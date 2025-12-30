Klimatologas apie sausio orus: slidinėti nebūtinai reikės važiuoti kažkur toli į kalnus

„Žiema stengiasi įsitvirtinti tiek Lietuvoje, tiek didesnėje Europos dalyje. Girdėjau sakant, kad pagaliau ir pirmas sniegas iškrito, gal ilgiau išsilaikys. Tiesa, pastarųjų dienų sniegas, o tiksliau sakant kietos ir mišrios formos krituliai (sniegas, sniego grūdai bei granulės, šlapias sniegas ir kt.) šį sezoną yra užfiksuoti žymiai anksčiau, lapkričio viduryje, o dėl pastovios sniego dangos dar nėra aišku – ji turėtų išsilaikyti nenutirpusi bent 20 dienų iš eilės. Kol kas prognozės sniego dangos palaikymui ir storėjimui yra palankios“, – rašė doc. G. Stankūnavičius VU Hidrologijos ir klimatologijos katedros feisbuko paskyroje.
Anot klimatologo, pastarųjų dienų staigus orų atvėsimas gali būti riba tarp dviejų sinoptinių sezonų, kurie, skirtingai nuo kalendorinių, neturi tokių pastovių ribų. Tai reiškia, kad priešžiemio sezonas, kuris truko nuo spalio pabaigos, greičiausiai baigėsi, o tikroji tik žiema prasideda.
„Šių sezonų trukmę, pradžios ir pabaigos laiką, deja, lemia ne konkrečios dienos orai tam tikroje vietovėje, o didelio masto slėgio ir terminių laukų persitvarkymas (prisitaikymas prie pakitusių spindulinės pusiausvyros sąlygų) Šiaurės pusrutulyje. Taigi sinoptinė žiemos pradžia Europos-Atlanto sektoriuje paprastai sutampa su Azijos (Sibiro) anticiklono plėtros intensyvumo faze, kai ši aukšto slėgio sistema pastoviai atsinaujina virš Pietų Sibiro ir Mongolijos, o jos periferiniai gūbriai apima didesnę Eurazijos dalį. Šiuo metu šis atmosferos aktyvumo centras koncentruojasi ir stiprėja virš Rytų Sibiro bei Mandžiūrijos. Tačiau kadangi tai terminis darinys, jo konfigūraciją ir padėtį gali greitai modifikuoti intensyvūs dinaminiai sūkuriai – greitai judantys ir besivystantys netropiniai ciklonai ir anticiklonai. Todėl kitą savaitę prasiskverbus aktyviems Atlanto ciklonams (per Barenco ir Karos jūrų regioną) link šiaurinio Sibiro Azijos žiemos anticiklonas sustiprės virš Kazachstano ir Altajaus, pietinio Uralo ir vakarinio Tibeto. Azijos anticiklono branduolio priartėjimas prie Rytų Europos ilgalaikio atšilimo Lietuvoje nežada“, – teigė doc. G. Stankūnavičius.
Jis priminė, kad prieš kelias dienas per Lietuvą praūžė netipinė audra.
„Ne visai tipinė todėl, kad štorminis vėjas ciklono užnugaryje buvo šiaurinių krypčių, kaip ir besivystančio ciklono (judėjimo) trajektorijos kryptis – iš šiaurės, šiaurės vakarų į pietus, pietryčius. Pagal Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos duomenis kelioms pajūrio stotims pritrūko labai nedaug, kad vėjo greitis pasiektų uraganinį stiprumą (33 m/s), tačiau nevisos tos stotys matuoja standartiniame aukštyje (10 m) arba atitinka reprezentacines vietovės sąlygas (kaip kad Klaipėdos uosto ar Ventės rago automatinės stotys)“, – aiškino klimatologas.
Nors audra pridarė daug nuostolių dėl lūžusių medžių, nutrauktų elektros laidų, pažeistų namų stogų ir kt., mūsų pajūrio kopos ir paplūdimiai mažai nukentėjo, pažymėjo jis.
„Ypač, jeigu lyginsime su vakarinių krypčių štorminiais vėjais, kurie nuplauna dalį paplūdimio smėlio, suardo prieškopių šlaitus, sukelia patvankas Klaipėdos mieste ir kitur. Taip pat šiaurinių krypčių audrų erdvinė plėtra (gilyn į sausumą) yra mažesnė“, – pridūrė G. Stankūnavičius.
Šiandien Lietuva patenka į gilaus, bet lėtai judančio ciklono užnugarį su jame vyraujančiais antriniais frontais bei konvekcinių debesų klasteriais, kurie protarpiais formuoja liūtinio pobūdžio sniegą, vietomis su pūga, o oro temperatūra maloniai žiemiška (-1– -6 °C).
Anot klimatologo, panašūs orai laikysis tiek šįvakar, tiek ir ateinančią naktį, tačiau minėtas ciklono užnugaris palaipsniui įtrauks vis šaltesnes oro mases, o kadangi pats ciklonas mažai judrus, tai per ateinančias dvi paras orai Lietuvoje dar labiau atšals. Šalčiausia oro masė (oro masės dalis) Lietuvą pasieks trečiadienio dieną, o stiprėjantis aukštesnio slėgio gūbrys kaip tik sustiprės virš Lietuvos Naujųjų metų išvakarėse. Taigi šventinį vakarą ir naktį vietomis oro temperatūra kris iki -11– -15 °C (daugiausia rytinėje dalyje), kitur iki -6– -11 °C, o pajūryje iki -3– -8 °C.
Vėjas bus silpnas ir nepastovios krypties, pažymėjo G. Stankūnavičius. Pirmąją Naujųjų metų dieną prie Lietuvos iš vakarų priartės gilus ir aktyvus ciklonas, kuris šiuo metu stiprėja virš Grenlandijos jūros, Jan Majeno salos regione. Dieną ims stiprėti pietinių krypčių vėjas, o apie pietus pradės snigti – pradžioje pajūryje, o vėliau ir didesnėje Lietuvos dalyje. Atslinkus ciklonui oras atšils – ketvirtadienio vakare prognozuojamas didelis oro temperatūros skirtumas: nuo +4 °C pajūryje iki -6 °C rytuose. Dideli slėgio gradientai sudarys palankias sąlygas formuotis pūgai.
Snigs ir penktadienio naktį (išskyrus pajūrį, kur vyraus daugiausia lietus), o dieną sniegą keis šlapdriba, vėjas išliks vidutiniškai stiprus – vakarinėje dalyje pietvakarių krypties gūsiai iki 15 m/s. Orai dar labiau atšils (-1 – +4 °C). Minėtas aktyvus ciklonas, prognozuojama, pradės lėtai pildytis virš Baltijos jūros, todėl vėjuoti su sniegu bei šlapdriba orai laikysis ir ateinantį savaitgalį.
Sekmadienį orai vėl palaipsniui vės, išskyrus pajūrį, o nuo kitos savaitės pradžios slėgis, prognozuojama, kils, vėjas silpnės, kritulių mažės. Savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje šalti, vietomis labai vėjuoti orai laikysis didesnėje Europos dalyje, o šilčiausi orai išliks Graikijoje ir vakarinėje Turkijos dalyje.
„Ilgalaikių orų prognozių duomenys rodo, kad pirma sausio mėnesio pusė visoje Šiaurės Europoje ir Baltijos regione bus vėsesnė už normą, mėnesio vidurys – apie normą, o pabaigoje vėl turėtų atvėsti. Užtat kritulių visame regione per sausį, prognozuojama, bus daugiau už daugiametę normą, todėl, tikėtina, kad slidinėti nebūtinai reikės važiuoti kažkur toli į kalnus“, – teigė G. Stankūnavičius.
Naujausi komentarai