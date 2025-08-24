Kondratovičiaus kandidatai į Migracijos departamento vadovus neįtikino

„Mes turime laiko, nusprendėme dar vieną kartą padaryti konkursą ir pažiūrėti, kas gausis. Manyčiau, kad tas dar vienas pabandymas leis sukonkretizuoti mūsų prašymus bei reikalavimus“, – BNS šią savaitę sakė ministras.
„Nesinori skubėti priimti sprendimo dėl to, kad mes turime Vyriausybės keitimą, tad neaišku, kaip viskas susidėlios. Tai nesinorėtų, tarkime, jeigu būtų kitas ministras, primesti kažkokį sprendimą savo“, – kalbėjo V. Kondratovičius.
Konkursą rengusi Viešojo valdymo agentūra BNS informavo, jog po liepos pabaigoje įvykusio septynių pretendentų vertinimo, speciali komisija atrinko du, daugiausia balų surinkusius, asmenis.
Informacija apie juos buvo pateikta ministrui, tačiau, anot agentūros, po pokalbių V. Kondratovičius „priėmė motyvuotą sprendimą sprendimą nepasirinkti nė vieno iš pateiktų pretendentų“.
Ministras sprendimo priežasčių labai nedetalizavo, jo teigimu, vienu atveju „norėjosi kitokios patirties, kitoje vietoje – daugiau kompetencijos kitose srityse“.
V. Kondratovičius yra sakęs, jog departamentui keliami ambicingi tikslai, todėl ieškoma „lyderio, kuris gebėtų ne tik profesionaliai vadovauti įstaigai, bet ir įkvėpti, telkti ir išlaikyti komandą, užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę bei įgyvendinti valstybės politiką migracijos, pilietybės ir asmens dokumentų išdavimo srityse“.
Anot jo, šiuo metu svarbu, kad departamentas efektyviai, kokybiškai ir laiku vykdytų migracijos procedūras, stiprintų nelegalios migracijos kontrolę ir prevenciją, modernizuotų asmens dokumentų išdavimo bei elektroninės atpažinties paslaugas, sėkmingai įgyvendintų naujojo Europos Sąjungos (ES) migracijos ir prieglobsčio pakto nuostatas.
Migracijos departamento vadovas skiriamas penkerių metų kadencijai. Pastarąsias dvi jam vadovauja Evelina Gudzinskaitė.
Departamentas sprendžia užsieniečių teisinės padėties Lietuvoje klausimus: vizų, imigracijos, prieglobsčio, asmenų grąžinimo ir perkėlimo, laisvo judėjimo užtikrinimo ES, buvimo kontrolės, migracijos srautų stebėseną ir analizę.
Jis taip pat atsakingas už pilietybės atkūrimo, netekimo, priesaikos organizavimo procedūras, išduoda asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus piliečiams bei kelionės dokumentus ir leidimus gyventi užsieniečiams.
Konkursą Migracijos departamento vadovo pareigoms užimti vidaus reikalų ministerija paskelbė gegužės 23 dieną.
