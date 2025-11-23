Lapkričio 23-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.02 val., leidžiasi 16.07 val. Dienos ilgumas 8.05 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 11.56 val., leidžiasi 17.35 val.
Vardadieniai:
Adelė, Dovilta, Felicita, Klemensas, Liubartė, Orestas
Datos:
Lietuvos kariuomenės diena
Šv. Klemensas, Žvejų diena
Lapkričio 23-oji Lietuvos istorijoje:
1802 — gimė poetas ir vertėjas Pranciškus Zatorskis.
1851 — gimė dr. Jonas Basanavičius, Lietuvos valstybės tėvas, istorikas, tautosakininkas, visuomenės veikėjas, gydytojas, 1918 m. Vasario 16-osios Akto signataras. Mirė 1927 m.
1881 — gimė skulptorius Petras Rimša. Mirė 1961 m.
1883 — gimė žymus meksikiečių dailininkas, sienų tapybos kūrėjas Jose Clemente Orozco (Chosė Klementė Oroskas). Mirė 1949 m.
1893 — įvyko Kražių skerdynės. Rusijos valdžia susidorojo su žmonėmis, gynusiais uždaromą Kražių vienuolyno bažnyčią.
1918 — pradėta kurti Lietuvos kariuomenė.
1955 — Lietuvoje įteisinti abortai.
1981 — Vilniuje gimė profesionalus šokėjas, aštuoniskart tapęs Lietuvos Lotynų Amerikos šokių čempionu, Andrius Kandelis.
2004 — Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, kraštotyrininkei Irenai Seliukaitei įteikta 2004 metų valstybinė Jono Basanavičiaus premija. J.Basanavičiaus premija skiriama už reikšmingiausius pastarųjų penkerių metų Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių darbus, susijusius su etninės kultūros plėtojimu, puoselėjimu, ugdymu ir tyrinėjimu, taip pat kūrybinę ir mokslinę veiklą etninės kultūros srityje.
2009 — Lietuvos nacionalinio muziejaus vadovei Birutei Kulnytei už reikšmingus etninės kultūros tradicijų plėtojimo, puoselėjimo ir tyrinėjimo darbus bei kūrybinę veiklą etninės kultūros srityje įteikta valstybinė Jono Basanavičiaus premija.
2011 — Lietuvos nacionaliniame muziejuje ministras pirmininkas Andrius Kubilius archeologui Vykintui Vaitkevičiui įteikė Jono Basanavičiaus premiją.
2012 — 2012 metų Europos Sąjungos (ES) literatūros premija Briuselyje apdovanota lietuvių prozininkė, eseistė Giedra Radvilavičiūtė už esė rinkinį „Šiąnakt aš miegosiu prie sienos“.
2022 — pranešta, kad Druskininkų savivaldybėje, Leipalingyje, rasti pasipriešinimo kovų pradininko, Pietų Lietuvos partizanų vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio palaikai.
2023 — paskelbta, kad Lenkijoje, Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse per pastaruosius dvejus metus pavogta XIX amžiaus rusų literatūros už milijonus eurų, originalus bibliotekose pakeitus klastotėmis. Ekspertai mano, kad pavogtos knygos atsidūrė Rusijoje, kur bent dalis jų buvo parduota.
Lapkričio 23-oji pasaulio istorijoje:
1165 — popiežius Alexander III (Aleksandras III) grįžo iš tremties į Romą.
1744 — atsistatydino Anglijos premjeras John Carteret (Džonas Karteretas).
1804 — gimė 14-asis JAV prezidentas Franklin Pierce (Franklinas Pyrsas), valdęs 1853—1857 metais. Mirė 1869 m.
1889 — San Francisko bare „Palais Royal Saloon“ pasirodė pirmasis muzikinis automatas.
1976 — Paryžiuje mirė prancūzų rašytojas, menotyrininkas, visuomenės veikėjas, bei pirmasis Prancūzijos kultūros ministras (1958–1969 m.) Andre Malraux (Andrė Malro). Gimė 1901 m.
1979 — už Didžiosios Britanijos karalienės Elizabeth (Elžbietos) pusbrolio grafo Mountbatten (Mauntbateno) nužudymą, iki gyvos galvos Dubline buvo nuteistas kalėti Thomas McMahon (Tomas Makmahonas).
1980 — per žemės drebėjimą, įvykusį pietų Italijoje, žuvo 4800 žmonių.
2011 — Popiežius Benediktas XVI priėmė Šiaurės Airijos vyskupo Seamus Hegarty (Šeimo Hegarčio) atsistatydinimą, kuris yra susijęs su mirtina liga.
2012 — Australijoje, būdamas 79 metų, mirė rašytojas Bryce Courtenay (Braisas Kortnis).
Lapkričio 23-oji šou pasaulyje:
1960 — Elvis Presley (Elvio Preslio) daina „Are You Lonesome Tonight” užėmė pirmąją vietą Bilbordo (Billboard) Pop Hite.
1964 — britų grupė “Beatles” išleido „I Feel Fine“ and „She's a Woman“.
1976 — Jerry Lee Lewis (Džeris Ly Levis) buvo areštuotas prie Elvis Presley (Elvio Preslio) namų už reikalavimą pamatyti „Karalių”, grasinant pistoletu.
1991 — dieną prieš savo mirtį, sulaukęs 45-erių metų amžiaus, Freddie Mercury (Fredis Merkuris) oficialiai paskelbė, kad serga AIDS.
1992 — gimė amerikiečių aktorė Miley Ray Cyrus (Maili Rėja Saires).
1995 — Michael Jackson (Maiklas Džeksonas) ir Bjork buvo karūnuoti kaip geriausi artistai 1995 m. Paryžiuje vykusioje MTV Europos Muzikos Apdovanojimų ceremonijoje.
2004 — legendinė airių roko grupė U2 Jungtinėse Valstijose pristatė savo naująjį albumą ir Niujorko gatvėse netikėtai surengė nemokamą koncertą, kurį sugrojo ant sunkvežimio pakylos. Pirmasis per pastaruosius ketverius metus išleistas grupės albumas vadinosi „How to Dismantle an Atomic Bomb“.
2006 — po ilgos ligos, būdamas 76 metų, mirė prancūzų aktorius Philippe Noiret (Filipas Nuarė), vaidinęs apdovanotame 1989 metų italų režisieriaus Giuseppe Tornatore (Džuzepės Tornatorės) filme „Kino teatras Paradiso“ (Cinema Paradiso).
2008 — anglų profesorius iš Austrijos Linco miesto interneto aukcione „eBay“ pardavė grupės „the Beatles“ „Baltąjį albumą“ (White Album) už maždaug 24,550 eurų (87 tūkst. litų). Ilgai grojanti plokštelė yra pažymėta numeriu 0000005.
2010 — Holivudo aktorius Leonardo DiCaprio (Leonardas Dikaprijas), ruošdamasis dalyvauti Sankt Peterburge vyksiančiame viršūnių susitikime, pažadėjo skirti vieną milijoną JAV dolerių tigrų išsaugojimui.
2010 — Holivudo aktorių pora John Travolta (Džonas Travolta) ir Kelly Preston (Keli Preston) susilaukė dar vienos atžalos — sūnaus, kurį pavadino Benjamin (Bendžaminu).
2010 — būdama 73 metų mirė kino aktorė Ingrid Pitt (Ingrid Pit), likusi gyva nacių koncentracijos stovykloje, o vėliau tapusi viena iš žinomiausių Didžiojoje Britanijoje kurtų siaubo filmų žvaigždžių.
2011 — legendinį muzikantą Jimi Hendrix (Džimį Hendriksą) žurnalo „Rolling Stone“ komisija, kurią sudarė muzikos ekspertai ir garsūs gitaristai, paskelbė geriausiu visų laikų gitaristu.
2011 — 33 metų JAV podiumo žvaigždė Maggie Rizer (Megi Raizer) ir jos vyras iranietis verslininkas Alex Mehran (Aleksas Mehranas) susilaukė sūnaus, kurį pavadino Alexander Rafahi Mehran III (Aleksandru Rafaniu Mehranu).
2012 — būdamas 81 metų mirė populiaraus JAV televizijos serialo „Dallas“ žvaigždė Larry Hagman (Laris Hagmanas).
