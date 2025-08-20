Laukia orų pokyčiai: primins, kad ruduo – jau čia pat

Nuo trečiadienio orai ims keistis – į Lietuvą žengs gaivesni vėjai ir daugiau lietaus, primindami, kad ruduo jau visai čia pat.
Trečiadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, pereinantis į šiaurės vakarų, šiaurės, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį kai kur numatomas trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurės, šiaurės vakarų, 4–9 m/s, pajūryje iki 13 m/s, dieną nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 5–10, Kuršių nerijoje 11–13 laipsnių šilumos, dieną 18–22 laipsniai.
Penktadienio naktį vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas silpnas. Temperatūra 6–11, Kuršių nerijoje 12–14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra 18–23 laipsniai šilumos.
Rugpjūčio 20 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 23 cm per parą.
Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 12–23, ežeruose – 18–20, Kuršių mariose – 20, Baltijos jūroje – 18–20 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių šilumos.
