Lietuva įteikė notą Rusijai

Joje teigiama, kad Rusijos pajėgų tęsiamas teroras prieš Ukrainą tuo pačiu metu, kai Europa ir Jungtinės Valstijos (JAV) „deda didžiules pastangas nutraukti karą bei susitarti dėl ilgalaikės taikos, akivaizdžiai parodo, jog Kremlius nėra nusiteikęs atsisakyti agresyvių tikslų ir siekti taikos“.
Pasak ministerijos, Maskvos dalyvavimas derybose yra „veidmainiškas ir skirtas tik tam, kad būtų laimėta laiko toliau grobti Ukrainos teritorijos dalis bei išvengti naujų Vakarų sankcijų“.
Naktį iš trečiadienį į ketvirtadienį Rusija į Ukrainą paleido 574 dronus bei 40 raketų, šios atakos nusinešė vieno žmogaus gyvybę ir sužeidė keliolika kitų gyventojų.
Tai didžiausia rusų ataka per kelias savaites, pasaulio lyderiams, įskaitant JAV prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą), siekiant karo užbaigimo.
Ukrainos pareigūnai sureagavo pareikšdami, jog šie smūgiai rodo, kad Rusija nesuinteresuota tartis dėl taikos.
Šį mėnesį D. Trumpas suintensyvino diplomatines pastangas dėl karo Ukrainoje užbaigimo: JAV prezidentas Aliaskoje susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, o po to į Vašingtoną atskiroms deryboms pasikvietė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir Europos lyderius.
Rusija menkina tikimybę, kad artimiausiu metu įvyks rusų prezidento Vladimiro Putino ir V. Zelenskio susitikimas, ir yra sakiusi, kad nori būti įtraukta į diskusijas dėl būsimų saugumo garantijų Ukrainai.