Lietuviui Turkijoje gresia kalėjimas: stresas niekur nebetelpa

Vyras sulaikytas, nes jo lagamine rasta vaikų surinktų akmenų kolekcija, tarp jų ir įtariamas artefaktas. Dabar jam gresia kalėjimas, o šeima ir įvairios institucijos ieško būdų padėti.
„Bendra situacija tokia, kad man nėra leidžiama išvykti iš šalies. Turiu kas savaitę eiti registruotis policijoje. Turiu kur gyventi, padėjo žmonės, kurie atstovavo man pagal valstybės skirtą pagalbą. Padėjo susirasti vietą, kur gyventi. Situacija sudėtinga, nes streso yra tiek, kad jau net nebetelpa niekur“, – pasakojo A. Urbanavičius.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Lagamine – akmenys, kuriuos Turkijoje rinko vaikai. Tarp jų ir plytelė, kuri neužkliuvo šeimai, bet atkreipė pareigūnų dėmesį. Muitinė įtarė siekį išvežti vertingą artefaktą.
„Visų atostogų metu mūsų vaikai tiek prie namų, tiek keliaudami turi tokį hobį – rinkti visokius gamtos dalykus. Akmenis taip pat. Kiekvieną dieną parsitempdavau kuprinę, pilną akmenų – vienas gražus, kitas plonas, kitas pailgas, dar kažkoks. Keliavome po skirtingus paplūdimius ir akmenų į viešbutį prisivežėme labai daug. Išvykimo metu, tiesą sakant, pats net nedalyvavau daiktų sudėjime, nes turėjau kai kuo pasirūpinti. Susikrovėme lagaminus ir išvažiavome su autobusu į oro uostą. Oro uoste praėjome patikrą, apsaugą, o tada sustabdė ir pasakė, kad lagamine yra kažkas labai vertingo“, – sakė A. Urbanavičius.
„Muitinėje sužinojau, kad mūsų lagaminuose yra tas akmuo. Jis pats savaime – tarsi plytelė. Neturiu galimybės detaliai paaiškinti, nes stresas ir visi išgyvenimai sukūrė kažkokią miglą. Lagamine akmenų buvo ne vienas, bet vienas kažkuris užkliuvo. Buvo ir didesnių, kumščio dydžio, ir visai mažų. Vaikai turbūt įsidėjo tą plytelę. Pasirodo, tai gali būti kažkokia istorinė vertybė. Informacijos, iš kur ją turime, kaip gavome, neturiu. Ji nėra taisyklingos formos – matosi, kad tai galbūt ne uoliena, o kažkas panašaus. Ten, kur lankėmės, ant kiekvieno kampo buvo įvairiausių panašių dalykų. Niekas tiesiog neatkreipė dėmesio“, – pridūrė jis.
Akmenys buvo žmonos lagamine, o Arnas prisiėmė atsakomybę. Jis buvo sulaikytas naktį oro uoste, kai žmona su vaikais galėjo saugiai grįžti namo. Prašymas padėti vyrui plinta per socialinius tinklus. Bendradarbiauja ir Užsienio reikalų ministerija.
„Ambasadai susisiekus su A. Urbanavičiaus advokatu, jis paaiškino, kad sulaikyto piliečio lagamine rado 3,4 kilogramo sveriantį akmenį, kurio vertę ir kilmę galėtų nustatyti tik archeologijos ekspertai. Norime atkreipti keliaujančių Lietuvos piliečių dėmesį, kad įsivežimas iš Turkijos atminimui akmenukų, kriauklių, plytelių pagal Turkijos įstatymus yra draudžiamas ir užtraukia atsakomybę“, – pranešė Užsienio reikalų ministerija.
Iš viso iki 12 metų.
„Iš viso iki 12 metų. Kaip supratau, mažiausia galima bausmė yra 5 metai. Vyksta akmens tyrimas ir vertinimas. Čia daug institucijų ir žmonių sukelta ant kojų, kad paspartintų procesus. Matysime gavę išvadas. Yra tikimybė, kad jis bus prilygintas nevertingam istoriniam artefaktui, o tiesiog paprastai plytelei. Bet gali būti ir priešingai, kad bus prilygintas itin svarbiam, brangiam turtui. Tada būtų iškelta baudžiamoji byla ir, tikėtina, kalėjimo išvengti nepavyks“, – tvirtino A. Urbanavičius.
Šiuo metu aiškių atsakymų nėra.
„Tikrai yra realu, kad tai gali baigtis vienokia ar kitokia teisine atsakomybe. Reikia pabrėžti, kad kai kalbame apie Europos Sąjungos valstybes, kuriose lietuviai mėgsta ilsėtis, pavyzdžiui, Viduržemio jūros regione, labai svarbu įvertinti, kokie yra informaciniai užrašai – kas galima, o kas ne. Kalbant apie Turkijos Respubliką, tiesą sakant, ko gero, pirmas toks atvejis, bent jau man žinomas, kad taip atsitiko. Mano nuomone, turės būti įvertinta, ar tikrai tokie veiksmai reiškė, kad asmuo, žinodamas, jog taip daryti draudžiama, sąmoningai taip pasielgė. Negaliu vertinti Turkijos įstatymų konteksto. Lietuvoje tai būtų paprasta, nes čia nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Vis dėlto, reikia tikėtis blaivaus ir sąžiningo teisinio proceso Turkijoje, kad galų gale būtų išspręstas Lietuvos piliečio likimas ir jis galėtų sugrįžti į Lietuvą pas savo šeimą“, – teigė Advokatų tarybos narys, profesorius Raimundas Jurka.
