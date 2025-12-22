Lituanistinio švietimo mokytojo premija skirta „Bitės“ lituanistinės mokyklos JK steigėjai

„Lituanistinis švietimas yra gerokai daugiau, nei kalbos ar istorijos mokymas. Tai yra ir tylus kasdienis darbas telkiant bendruomenę, saugios aplinkos, kurioje skleidžiasi vaiko tapatybė, kūrimas. Džiaugiuosi, kad lituanistinis švietimas yra vis labiau matomas ir vertinamas. Man jis – didelė ir stipri jėga, padedanti vaikui išlaikyti ryšį su šaknimis ir drąsiai augti šiandienos pasaulyje“, – pranešime cituojama V. Stukaitė.
Pasak ŠMSM, V. Stukaitė į lituanistinį švietimą Jungtinėje Karalystėje įsitraukė nuo 2007 metų, jos įsteigta lituanistinė etnokultūros ir dramos mokykla „Bitė“ šiuo metu turi tris padalinius Londone ir kitose Jungtinės Karalystės vietose, mokykloje mokosi apie 130 vaikų ir jaunimo.
„Virginija Stukaitė neapsiriboja tik lietuvių kalbos, literatūros mokymu. Jos iniciatyva į ugdymo procesą plačiai integruoti Lietuvos istorijos, etnokultūros dalykai. Mokytoja yra ir profesionali folkloro ansamblio vadovė. Be to, mokytoja Virginija dirba specialiųjų mokymosi poreikių teisės srityje ir neretai padeda į ją besikreipiantiems lietuviams, auginantiems vaikus su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, suprasti teisinę ir švietimo sistemą“, – teigia ministerija.
Kasmet drauge su kitais mokytojais „Bitėje“ organizuojami valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimo ir kiti renginiai, kuriuose dalyvauja ne tik mokyklos bendruomenė, bet ir tėvai, kiti lietuviai, vietinės bendruomenės ir valdžios institucijų atstovai.
„Energinga mokytoja Virginija gerai pažįstama visoms Jungtinės Karalystės lituanistinėms mokykloms. Seminarai lituanistinių mokyklų mokytojams, Sporto diena lituanistinėms mokykloms, kasmetiniai Tarptautinės mokytojų dienos minėjimai, įvairūs renginiai vaikams, Europos lituanistinių mokyklų sąskrydis „Draugystės tiltas“, rūpinimasis mokytojų kvalifikacijos tobulinimu – ir tai dar ne visos mokytojos veiklos sritys“, – rašo ministerija.
V. Stukaitė taip pat yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, atstovaujanti diasporai.
Lituanistinio švietimo mokytojo premija V. Stukaitei bus įteikta Lietuvoje teikiant Lietuvos metų mokytojų premijas.
Šiemet į premiją kandidatavo devyni lituanistinio švietimo vykdytojai iš JAV, JK, Lenkijos, Norvegijos, Prancūzijos, Japonijos, Australijos, Nyderlandų, Vokietijos.
Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premija įsteigta Vyriausybės nutarimu 2016 metais. Premija konkurso būdu skiriama asmenims už lituanistinio švietimo nuopelnus, mokinių, studentų pasiekimus ir kt.
