Liubajevas: Kapčiamiesčio poligonas pasitarnautų ir sienos stiprinimui

„Tokio objekto įkūrimas VSAT veiklos kontekste būtų naudingas ir saugumui prie pat sienos su Baltarusija, ir potencialių pažeidimų užkardymui, pažeidėjų atgrasymui, sienos prieigų stebėjimo sustiprinimui. Tai svarbu, turint omenyje, kad šiuo metu VSAT Kapčiamiesčio užkardos saugomas sienos ruožas yra vienas karščiausių prie visos sienos su Baltarusija tiek neteisėtos migracijos, tiek kontrabandos gabenimo, tiek sienos pažeidimų požiūriu“, – komentare Eltai teigė R. Liubajevas.
„Jei, kaip planuojama, poligono teritorija ilgoje atkarpoje ribotųsi su pasienio ruožu, kur galioja specialus režimas, ar į jį įeitų, teigiamas dalykas sienos apsaugos prasme būtų ir apribotas patekimas į poligono teritoriją“, – pridūrė jis.
Pasak VSAT vado, įsteigus poligoną kontrolė prie šios išorės sienos ruožo stiprėtų, atsirastų papildomų kliūčių tiek neteisėtiems migrantams, tiek kontrabandininkams.
R. Liubajevo teigimu, įkūrus poligoną, aplink Kapčiamiestį esančiose teritorijose prie sienos su Baltarusija atsirastų papildomai nuolat esančių kariškių, t. y. daugėtų uniformuotų pajėgų judėjimo, o tai irgi turėtų teigiamos netiesioginės įtakos užtikrinant pasienio teisinį režimą ir atgrasymą nuo įvairių pažeidimų.
„Kadangi Kapčiamiesčio užkardos ruožas prie sienos su Baltarusija yra labai sudėtingas ir jo apsaugai reikia skirti atitinkamus kvalifikuotus žmogiškuosius pasieniečių resursus, jų mažinimas dėl poligono atsiradimo nebūtų tikslingas“, – sako R. Liubajevas.
Lazdijų rajone veikia Kapčiamiesčio pasienio užkarda, ji yra ypatinga tuo, kad šiame ruože susikerta trijų valstybių – Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos – valstybinės sienos. Siena susikerta Maros upės vagos viduryje. Dėl geografinio ypatumo fiksuojama daugiau bandymų kirsti sieną. Buvo fiksuoti atvejai, kad sieną bandantys kirsti migrantai ir jų vedliai bandė sužaloti pasieniečius.
Išaugus neteisėtai Lietuvos sieną bandančių kirsti migrantų skaičiui, 2023 m. spalį VSAT paprašė Lietuvos kariuomenės skirti papildomų pajėgumų į Kapčiamiesčio užkardos ruožą. Pernai lapkričio pabaigoje pasienyje su Baltarusija buvo apgręžtas rekordinis neteisėtų migrantų skaičius – 63 neteisėti migrantai. Neteisėti migrantai bandė brautis per Lazdijų rajoną, bet juos atgrasino Kapčiamiesčio pasieniečiai. Nė vienas migrantas nebuvo įžengęs į Lietuvos teritoriją.
Pernai gruodžio 31 dieną Kapčiamiesčio pasieniečiai miške, Lazdijų rajone, netoli valstybės sienos su Baltarusija aptiko 50 tūkst. pakelių baltarusiškų cigarečių. Cigaretės buvo sukrautos į 100 dėžių, jų vertė – beveik 260 tūkst. eurų.
ELTA primena, kad Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Prezidento patarėjas Deividas Matulionis pabrėžė, kad steigiant poligonus, naudą gaus ir savivaldybės. Vis dėlto, Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojai tokiam VGT sprendimui nepritaria.
Spalį KAM su Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, dėl naudų paketo savivaldybėms, kurių teritorijoje jau yra arba ateityje bus įsteigti kariniai poligonai.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas. Apie naujojo poligono poreikį dar kovo pradžioje užsiminė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, kuris teigė, kad tinkamiausia vieta būtų Pietų Lietuva.
