Iš meteorologų – perspėjimas

„Ateinančios naktys bus dar šaltesnės. Ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur formuosis šalnos iki 0–5 laipsnių šalčio. Pasirūpinkite jautriais lauko augalais – vakare juos uždenkite arba perkelkite į patalpų vidų. Pažymėtina, jog šalnų stiprumas labai priklauso ir nuo vietinių aplinkos veiksnių: dirvožemio tipo, vietovės reljefo, vėjo, oro bei dirvos drėgmės, debesuotumo ir kt. todėl net lokaliai gali susidaryti nemaži temperatūros kontrastai. Įprastai pats pavojingiausias metas būna ryte švintant ir tekant Saulei“, – trečiadienio pavakarę rašė sinoptikai.
Kaip jau skelbta, praėjusią parą Lietuvoje fiksuota ir kruša, ir šalnos.
Prognozuojama, kad ketvirtadienio naktį be žymesnio lietaus. Kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 4–9 m/s. Žemiausia temperatūra 1–6, Kuršių nerijoje 7–9 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio. Dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, pereinantis į šiaurės rytų, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.
Penktadienį be lietaus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6, Kuršių nerijoje 7–9 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 13–17 laipsnių šilumos.
Šeštadienį lietaus tikimybė maža. Naktį kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6, Kuršių nerijoje 7–9 laipsniai šilumos, ore kai kur, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 14–18 laipsnių šilumos.
