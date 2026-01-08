Ministerija bei keturios švietimo profsąjungos pasirašys atnaujintą šakos kolektyvinę sutartį

Pasak ministerijos, atnaujintame dokumente įtvirtintas mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, dėstytojų, mokslininkų, neakademinių darbuotojų atlyginimų didinimas šiais metais.
Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje numatoma 2027-aisiais ir 2028-aisiais kasmet nuo sausio 1-osios, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, didinti lėšas pedagogų bei mokslo ir studijų institucijų darbuotojų algoms ne mažiau kaip prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio procentinis augimas, padidintas 5 procentais.
Tai yra ne mažiau kaip šalies vidutinio darbo užmokesčio procentinis augimas, padaugintas iš 1,05.
Lapkritį Finansų ministerijos pateiktais duomenimis, prognozuota, kad šiemet vidutinis šalies darbo užmokestis augs 7,3 proc., taigi pagal susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėtų didėti 7,65 procento.
Tačiau Finansų ministerijos skaičiavimai numatė, kad mokytojų algos nuo sausio būtų augusios 5 procentais, tai sukėlė pedagogų pasipiktinimą.
Todėl keturios kolektyvinę sutartį pasirašiusios profesinės sąjungos po derybų ir keleto protestų sutiko su ministerijos pažadu nuo sausio darbo užmokestį padidinti 8,41 proc., įskaičiuojant pareiginės algos bazinio dydžio didinimą 0,71 procento.
Atnaujintoje sutartyje taip pat numatyta ilgalaikė darbo užmokesčio didinimo perspektyva iki 2030-ųjų, apibrėžtos kitos švietimo ir mokslo darbuotojų socialinių ir ekonominių sąlygų gerinimo priemonės.
Joje taip pat numatoma siekti, kad 2030 metais mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų ne mažiau kaip 4850 eurų.
Dokumentą pasirašys Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas ir Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“.
