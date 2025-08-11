 Mirė režisierius, džiazo metraštininkas Petras Savickis

2025-08-11 12:33 klaipeda.diena.lt inf.

Eidamas 70-uosius metus mirė LRT režisierius Petras Savickis. 

Petras Savickis
Petras Savickis / „Vilnius Jazz“ archyvo nuotr.

„Šiandien mus paliko ilgametis LRT režisierius, 2021 m. festivalio „Vilnius Jazz“ prizo „Už nuopelnus Lietuvos džiazo kultūrai“ laureatas P. Savickis, kuriam profesija ir muzikalumas lėmė tapti vienu ištikimiausių šalies džiazo metraštininkų. 

2005 m. P. Savickis bus apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle už Vilniaus kultūros paveldo puoselėjimą, 2006 m. – Stasio Lozoraičio premija, 2004 ir 2006 m. pelnė Nacionalinės TV ir radijo komisijos apdovanojimus už geriausią kultūros programą. Ilsėkis ramybėje brangus drauge“, – pirmadienį savo feisbuko paskyroje šią skaudžią žinią pranešė festivalio „Vilnius Jazz“ vadovas Antanas Gustys. 

P. Savickis per savo karjerą režisavo tokius filmus: „Dr. Dargužo dovanos“ (1997), „Gyvenimo prasiveržimas“ (1998), „Penktoji aistra“ (1999), „Lietuvos diplomatijos šefas“: (1999), „Pažvelk, tai Vilnius“ (2006), „Meninykai“ (2009), „Disidentai“ (2013). 

