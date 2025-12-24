Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininku Seimas paskyrė profesorių Jatužį

Antradienį per slaptą balsavimą šią Seimo pirmininko Juozo Oleko pateiktą kandidatūrą parėmė 88 parlamentarai, 6 buvo prieš, 10 susilaikė.
D. Jatužis Vilniaus universiteto Medicinos fakultete 1995 m. įgijo neurologo specialybę, 1999 m. – biomedicinos mokslų daktaro laipsnį, 2012 m. jam suteiktas profesoriaus vardas.
2017–2022 m. jis ėjo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto direktoriaus pareigas. Nuo 2022 m. D. Jatužis yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas.
Nacionalinė sveikatos taryba – Seimui atskaitinga sveikatos politikos vertinimo ir formavimo patariamoji institucija. Taryba sudaroma 4 metų kadencijai.
ELTA primena, kad Seimas lapkričio 13 d. patvirtino naują Nacionalinės sveikatos tarybos sudėtį. Joje yra 15 narių, atstovaujančių savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybas, taip pat įvairias mokslo ir studijų institucijas, asociacijas.
