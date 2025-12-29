 NATO naikintuvai keturis kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

2025-12-29 17:58
BNS inf.

Praėjusią savaitę Baltijos šalyse budintys NATO naikintuvai keturis kartus kilo atpažinti ir palydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM). 

NATO naikintuvai keturis kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių / S. Lisausko / BNS nuotr.

Ministerijos teigimu, gruodžio 23 dieną NATO oro policijos naikintuvai kilo atpažinti dviejų naikintuvų SU-35. Skelbiama, kad orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos Kaliningrado srities ten pat be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, skrydžio planų, o radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė.

Tuo metu gruodžio 24 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti vieno naikintuvo SU-24. Pranešama, kad orlaivis skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį be įjungto radiolokacinio atsakiklio, skrydžio plano, o radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Gruodžio 24 dieną NATO oro policijos naikintuvai taip pat skrido atpažinti dviejų naikintuvų – SU-33 ir SU-24. Ministerija skelbia, kad orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies ir atgal be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, skrydžio planų, o radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Tuo metu gruodžio 26 dieną naikintuvai kilo atpažinti dviejų naikintuvų SU-33 ir SU-24. Orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies atgal į ją. Orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, skrydžio planų, o radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. 

