NATO naikintuvai keturis kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Ministerijos teigimu, gruodžio 23 dieną NATO oro policijos naikintuvai kilo atpažinti dviejų naikintuvų SU-35. Skelbiama, kad orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos Kaliningrado srities ten pat be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, skrydžio planų, o radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė.
Tuo metu gruodžio 24 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti vieno naikintuvo SU-24. Pranešama, kad orlaivis skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį be įjungto radiolokacinio atsakiklio, skrydžio plano, o radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
Gruodžio 24 dieną NATO oro policijos naikintuvai taip pat skrido atpažinti dviejų naikintuvų – SU-33 ir SU-24. Ministerija skelbia, kad orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies ir atgal be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, skrydžio planų, o radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
Tuo metu gruodžio 26 dieną naikintuvai kilo atpažinti dviejų naikintuvų SU-33 ir SU-24. Orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies atgal į ją. Orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, skrydžio planų, o radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
