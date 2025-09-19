Trys rusų naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę

„Rusija šiais metais jau keturis kartus pažeidė Estijos oro erdvę, o tai savaime yra nepriimtina. Tačiau šiandieninis įsiveržimas (...) yra beprecedentis įžūlumas“, – sakė užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna (Margusas Cachna).
„Vis intensyvesnis Rusijos ribų bandymas ir didėjantis agresyvumas turi būti atremtas sparčiai didinant politinį ir ekonominį spaudimą“, – sakė ministras.
Estijos užsienio reikalų ministerija penktadienį iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį, kad šis pateiktų protestą ir įteiktų notą dėl anksčiau penktadienį įvykdyto oro erdvės pažeidimo.
Apie pažeidimą pranešė ir Estijos gynybos pajėgos.
NATO apkaltino Rusiją „beatodairišku elgesiu“
NATO penktadienį pranešė, jog pakėlė savo orlaivius, kad perimtų Estijos oro erdvę pažeidusius Rusijos naikintuvus, ir apkaltino Maskvą „beatodairišku elgesiu“.
„Šiandien Rusijos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę. NATO nedelsdama reagavo ir perėmė Rusijos orlaivius“, – socialiniame tinkle „X“ parašė aljanso atstovė Allison Hart (Elison Hart).
„Tai ir dar vienas beatodairiško Rusijos elgesio ir NATO gebėjimo reaguoti pavyzdys“, – pridūrė ji.
Vienas NATO pareigūnas sakė, kad Rusijos naikintuvus pasitiko Italijos orlaiviai F-35, dislokuoti kaip aljanso misijos Baltijos regione dalis.
„Europa palaiko Estiją, susidūrusią su naujausiu Rusijos įvykdytu mūsų oro erdvės pažeidimu“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen).
„Kai grėsmės didėja, didėja ir mūsų spaudimas“, – pažymėjo EK vadovė, kuri penktadienį pateikė valstybėms narėms tvirtinti naujausią – jau 19-ąjį – sankcijų Rusijai paketą.
Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovė ir buvusi Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas (Kaja Kalas) pasmerkė trečiąjį per mažiau nei dvi savaites ES oro erdvės pažeidimą, kurį pavadino „itin pavojinga Maskvos provokacija“.
Po incidentų Lenkijos ir Rumunijos oro erdvėje šis naujausias pažeidimas „dar labiau didina įtampą regione“, sakė ji ir pažadėjo, kad Europos Sąjunga „toliau rems savo valstybes nares stiprinant jų gynybą“.
„Putinas bando Vakarų ryžtą, – pabrėžė K. Kallas. – Mes neturime rodyti silpnumo.“
